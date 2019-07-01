MLB》「雷神」傷歸首戰無關勝敗 大都會單局灌5分逆轉勇士止敗（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，大都會主場迎戰勇士系列賽第3戰，綽號「雷神」的辛德加德（Noah Syndergaard）今傷癒歸隊後首場先發，主投5.2局失3分無關勝敗，打線在第8局狂轟5分逆轉勇士奪勝，大都會終於中斷近期的7連敗。

辛德加德傷癒歸隊受首場先發表現普普，5.2局失3分無關勝敗。（美聯社）

首局，勇士就靠著阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）擊出安打後盜壘，再靠隊友推進至三壘，接著唐納森（Josh Donaldson）打出二壘安打將隊友送回本壘得分，勇士先馳得點。1局下半，大都會的戴維斯（J.D. Davis）用一支帶有1分打點的一壘安打諄平比數1：1。

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接著勇士在3、6局分別都得1分，7局上半得2分，這之中包括3局阿庫尼亞的陽春砲。大都會則是在3局下半攻下2分，兩隊前7局戰成5：3，勇士領先大都會。

去年國聯新人王阿庫尼亞今敲3安包括1發陽春砲，貢獻1打點並跑回3分。（法新社）

大都會於8局下半展開絕地反攻，佛雷澤（Todd Frazier）鎖定一顆內角高的速球出棒，球直接飛上左外野觀眾席，陽春砲替大都會追回1分，接著卡諾（Robinson Cano）因觸身球上壘、羅沙里歐（Amed Rosario）敲安，康佛托（Michael Conforto）選到保送形成滿壘。

國聯打擊排行榜高居第2的麥克內爾（Jeff McNeil）擊出適時的一壘安打送回兩分超前比數，下一棒的阿隆索（Pete Alonso）再補上2分打點的二壘安打，大都會於8局下半攻下5分大局奠定勝基，終場以8：5擊敗勇士終止系列賽2連敗和近期7連敗。

大都會先發投手辛德加德主投5.2局被敲7安失3分，另送出5次三振無關勝負，凡特（Wilmer Font）中繼2局飆3K無失分拿下本季第1勝，終結者狄亞茲（Edwin Diaz）後援1局飆2K無失分拿下本季第17次救援成功。

勇士先發投手佛里德（Max Fried）主投5局被敲8安失3分，另送出6次三振無關勝敗，中繼0.2局被敲2安失3分的紐康柏（Sean Newcomb）苦吞本季首敗。

麥克內爾今打出3支安打，貢獻2分打點，打擊率高局國聯第2，且入選今年名星隊。（法新社）

怪物新人阿隆索貢獻適時的二壘安打，並賺進2分打點。（美聯社）

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