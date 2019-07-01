MLB》少年出頭天！國聯明星賽先發打線史上最幼齒

阿庫尼亞是本屆最年輕的明星球員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕繼球迷票選名單出爐以後，今日獲得球員及官方青睞而入選的投手群以及候補選手，共47人的名單也正式公布，他們將與其他17位先發打者一起共襄盛舉這場夏日盛典，其中不乏諸多年輕好手。

今年有33為選手在28歲以下，14位在25歲以下。根據官方統計，本次國聯先發打線為明星賽史上平均年齡最低的一次，只有25.75歲，也一舉超越2007年由美聯先發打者保持的平均26.4歲紀錄。

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本次一共有三名新秀生涯第一年就能參與明星賽，分別是大都會隊的阿隆索（Pete Alonso）、勇士隊索洛卡（Mike Soroka），以及金鶯隊泯恩斯（John Means）。不過陣容裡最年輕的為二年級生阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），這是繼哈波（Bryce Harper）與楚奧特（Mike Trout）之後，再有21歲的選手獲選先發打線。

至於最年長的球員為太空人先發投手韋蘭德，他比同為36歲的遊騎兵隊潘斯（Hunter Pence）老了52天，他也被認為有望扛起美聯先發投手的重任。

韋蘭德為本屆最年長的球員。（資料照，法新社）

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