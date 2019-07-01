足球》西班牙甜蜜復仇 擊敗德國捧起U21歐洲盃冠軍

西班牙為2019年新科U21歐洲盃冠軍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕U21歐洲國家盃決賽，傳統豪強間的隊決，由西班牙迎戰德國，西班牙靠著魯伊茲（Fabián Ruiz）以及奧爾默（Dani Olmo）的進球，終場「鬥牛士軍團」以2：1擊退「坦克大軍」，報了上 一屆2017年冠軍戰的仇，西班牙成功拿下隊史第5座U21歐洲盃冠軍。

比賽第7分鐘，西班牙利用一次反快攻的機會，魯伊茲帶球前衝，在中路禁區外直接起腳遠射得手，幫助西班牙早早就首開紀錄1：0。比賽第69分鐘，西班牙球員一記遠射被德國門將擋下，但是未能掌握好而皮球滾向前去，西班牙前鋒奧爾默逮到機會直接將球補進球門，西班牙取得2：0領先。

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奧爾墨攻進西班牙的第2球。（歐新社）

德國瑜比賽第88分鐘靠著阿米里（Nadiem Amiri）的禁區外漂亮遠射追回1分，只可惜為時已晚，最終德國以1：2敗下陣來衛冕失利，兩隊連續兩年都在決賽碰頭，只是上一屆贏家是德國，這一屆輪到西班牙捧盃。

阿米里（圖左）踢進1顆漂亮遠射。（路透社）

德國本場握有較多一點點的控球時間，約51.9%的控球時間，西班牙則是48.1%，射門次數兩隊差不了太多，西班牙射門12次包括4次射正和攻進2球，德國則有14次射門包括同樣4次射正，但僅有1球入帳，兩隊本場的傳球次數和傳球成功率的表現皆屬上乘，德國傳球566次，成功率達85.3%，西班牙則是538次傳球和87.4%的傳球成功率。

西班牙和義大利同樣拿下5次U21歐洲盃冠軍為最多冠的球隊，接著是德國和英格蘭的2次，其中近5屆中西班牙拿了3座冠軍（2011、2013和2019），堪稱無敵艦隊王朝再現。

2017年U21歐洲盃決賽，德國於決賽對上當年星光閃閃的西班牙，當時西班牙陣中坐擁效力馬競的尼格斯（Saúl Ñíguez）、皇馬的阿森西奧（Marco Asensio）等豪門球隊主力球員，但德國竟以1：0爆冷擊敗西班牙，跌破大家眼鏡。

現效力馬競的中場尼格斯（圖右）。（資料照，美聯社）

現效力皇馬的進攻中場阿森西奧。（資料照，路透社）

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