美洲金盃》墨西哥PK險勝哥斯大黎加 海地爆冷大逆轉晉四

墨西哥於PK大戰擊敗哥斯大黎加。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美洲金盃8強賽，由墨西哥迎戰哥斯大黎加，另一場是由海地對決加拿大，墨西哥與哥斯大黎加於正規賽90分鐘外加延長賽30分鐘戰成1：1平手，進入緊張刺激的PK大戰，墨西哥以4：3險勝哥斯大黎加晉級，另一場則是海地克服2球落後，連趕3球上演大逆轉，最終以3：2逆轉擊敗加拿大晉級，這也是海地隊史首度晉級4強。

墨西哥對哥斯大黎加的比賽中，希梅尼茲（Raúl Jiménez）於第44分鐘於禁區內射門得手，幫助球隊首開記錄。下半場第52分鐘，魯伊茲（Bryan Ruiz）把握住12碼罰球機會輕鬆破門，幫助球隊追平比數1：1。

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希梅尼茲貢獻1球，但在PK大戰第一點未進。（今日美國）

正規賽加延長賽結束後，比數依舊為1：1，因此兩軍進入PK大戰決勝負，墨西哥第一點派出今日進球功臣希梅尼茲主罰，可惜被門將撲出，隨後兩隊接連踢進4球，直到哥斯大黎加第3點里爾（Randall Leal）也未能進球，兩隊再度戰成平手。

第6點墨西哥先穩穩踢進，輪到哥斯大黎加的富勒（Keysher Fuller）上場，只可惜球踢得角度不夠刁鑽而被墨西哥門將擋出，終場墨西哥於PK大戰以4：3勝出。

另一場比賽，加拿大上半場藉由大衛（Jonathan David）和卡瓦利尼（Lucas Cavallini）的進球取得2分領先。下半場戰況風雲變色，海地於比賽第50、70和76分鐘，分別由納左恩（Duckens Nazon）、巴茲勒（Hervé Bazile）和古里爾（Wilde-Donald Guerrier）取得進球，完成大逆轉戲碼，晉級隊史首度的美洲金盃4強賽。

兩戰的勝方，墨西哥和海地將在四強賽事碰頭，屆時就看墨西哥能否擦亮中北美王者的招牌，還是海地將續寫隊史最佳記錄以及黑馬故事。

卡瓦利尼（圖左）的進球幫助加拿大一度取得2球領先。（今日美國）

攻進致勝球的古立爾，幫助海地完成大逆轉戲碼，並隊史首度晉級美洲金盃4強。（今日美國）

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