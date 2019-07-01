美洲金盃》美國小贏庫拉索 攜手上屆亞軍牙買加晉四

美國以1：0小勝庫拉索晉級4強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美洲金盃8強賽事，由衛冕軍美國迎戰庫拉索，另一場則是牙買加對決巴拿馬，美國靠著麥金尼（Weston McKennie）的進球，終場以1：0險勝庫拉索。另一場則是馬托克斯（Darren Mattocks）的12碼罰球幫助牙買加以1：0擊敗曾踢進2018世界盃小組賽的巴拿馬，上屆冠亞軍（美國冠軍，牙買加亞軍）攜手晉級美洲金盃4強。

比賽第25分鐘，效力切爾西的邊鋒，也是美國隊長的普利西奇（Christian Pulisic）於右路禁區邊緣將球傳進小禁區內，麥金尼利用對手盯漏人的機會頭錘破門，幫助美國最終以1：0取得勝利，拿下寶貴的4強門票，持續朝著衛冕之路邁進。

請繼續往下閱讀...

牙買加對巴拿馬的比賽第73分鐘，因巴拿馬球員在禁區爭頂時手球犯規，送了牙買加一次12碼罰球機會，馬托克斯把握住這天上掉下來的大禮穩穩踢進，最終牙買加以1：0擊敗巴拿馬，連續兩屆都殺進至少4強。

馬托克斯踢進12碼罰球助牙買加以1：0擊敗巴拿馬。（法新社）

美洲金盃四強對戰組合和賽程：

對戰組合 日期 時間 海地vs墨西哥 7月3日 早上10點 牙買加vs美國 7月4日 早上9點

今貢獻1助攻的普利西奇，今夏從多特蒙德轉隊至切爾西，這位年輕隊長後續比賽的表現，對於美國能否衛冕至關重要。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法