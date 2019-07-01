田徑》為突破0.02秒做準備 陳傑全國排名賽摘金

2019年田徑全國排名賽1日在台北舉行，陳傑400公尺跨欄50秒33。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕夏季全國田徑排名賽今在台北田徑場登場，台灣「跨欄王子」陳傑在公開男子組400公尺跨欄跑出50秒33，摘下金牌，也為接下來在日本札幌登場的日本札幌南部忠平記念陸上競技大會做準備。

陳傑今在排名賽跑出50秒33，拿下金牌，他表示，把今天的賽事作為模擬賽，藉此調整起跑後前面2、300公尺，希望在欄架與欄架之間，可以更流暢一些。

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陳傑在4月的田徑亞錦賽飆出生涯最佳的48秒92，距離達標東京奧運僅差0,02秒，他說：「達標這件事情不能急，也不可能每次比賽都維持巔峰，但會把這個時間門檻作為目標去努力。」除了達標以外，積分排名榜上前40名也有機會登上奧運殿堂，目前陳傑在積分榜排在14名，也是參賽的安全範圍內。

今年田徑世錦賽將在9月底至10月初進行，陳傑期待能在這次賽事中達到奧運參賽標準，而目前的比賽規劃較重視質量，1個月至少1場比賽。

2019年田徑全國排名賽1日在台北舉行，陳傑400公尺跨欄50秒33。（記者方賓照攝）

2019年田徑全國排名賽1日在台北舉行，陳傑400公尺跨欄50秒33。（記者方賓照攝）

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