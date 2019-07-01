日職》2019明星賽名單出爐！ 王柏融、陽岱鋼無緣入選

王柏融無緣今年明星賽。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒今天公佈了參與2019年明星賽的名單，其中阪神虎的名將藤川球兒本季表現傑出，於2012年後再度入選明星賽，為這一次入選的最大亮點，這次日本明星賽第二戰是在甲子園球場，有望看到他在成名地大顯身手。

2019明星賽入選名單

中央聯盟

投手

大瀨良大地、床田寬樹、佛蘭蘇（Geronimo Franzua）（廣島）

強森（Pierce Johnson）、藤川球兒、青柳晃洋（阪神）

山崎康晃、今永昇太（DeNA）

菅野智之、山口俊（巨人）

石山泰稚（養樂多）

柳裕也（中日）

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捕手

梅野隆太郎（阪神）、會澤翼（廣島）、中村悠平（養樂多）

內野手

岡本和真、坂本勇人（巨人）

山田哲人、村上宗隆（養樂多）

羅培茲（Jose Lopez）（DeNA）

高橋周平、京田陽太（中日）

菊池涼介（廣島）

外野手

鈴木誠也（廣島）、近本光司（阪神）、筒香嘉智、神里和毅（DeNA）、丸佳浩（巨人）

太平洋聯盟

投手

千賀滉大、高橋禮（軟銀）

有原航平、宮西尚生（日本火腿）

松井裕樹、美馬學（樂天）

平井克典、高橋光成（西武）

山本由伸、山岡泰輔（歐力士）

二木康太（羅德）

捕手

森友哉（西武）、甲斐拓也（軟銀）

內野手

山川穗高（西武）、淺村榮斗、茂木榮五郎、銀次（樂天）、今宮健太、松田宣浩（軟銀）、萊爾德（Brandon Laird）、鈴木大地（羅德）

外野手

秋山翔吾（西武）、吉田正尚（歐力士）、柳田悠岐（軟銀）、西川遙輝（日本火腿）、荻野貴司（羅德）

指定打擊

近藤健介（日本火腿）、戴斯潘（Alfredo Despaigne）（軟銀）

我國好手王柏融、陽岱鋼、宋家豪等人則沒有入選今年的全明星賽，不過目前日職官網舉行的明星賽票選活動，將從兩聯盟再各選出一名球員入選，台灣球迷朋友們可以把握7/1-7/3這段時間，上日本職棒官網為我國好手投票，說不定他們就能成為最後一位入選明星賽的選手！

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