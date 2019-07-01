網球》網球夏令營今舉行開幕儀式 陳迪深入基層培育網球幼苗

陳迪。（記者吳孟儒攝）



〔記者吳孟儒／基隆報導〕台灣職網兄妹檔陳迪、陳宜聯手推廣網球運動，今年暑假推出18梯次夏令營，消息一曝光馬上秒殺，今天舉行開幕式，陳迪笑說：「一下子就額滿了，真的很意外。」他也希望透過深入基層，培育網球幼苗。

來自基隆的陳迪，有感於當地缺乏室內網球場，球員想訓練得東奔西跑，下雨天還得在室外打「水球」，因此他致力於推動網球館的成立，讓基隆也有室內訓練場地，目前處於半退休的他，重心也逐漸放在推動基層網球。

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妹妹陳宜退休後，去年選上基隆市議員，也積極推動各項體育政策，盼向下扎根、培育，留住更多運動人才，讓基隆作為台灣運動的搖籃。

陳迪首度推動的網球夏令營，5天費用只要200元（含保險），還有紀念品可以帶回家，報名狀況十分熱絡，每梯次也從6人追加到8人，今舉行開幕式，陳迪現場也教起小朋友網球技巧，剛當爸爸的他表示，自己很喜歡小朋友，也很享受教學的過程，直言從不會教到會，是另一種成就感。

陳迪的同學簡浚哲也帶著他的小孩來參加夏令營，他說：「有一座不會淋到雨的球場，可以讓當地孩子打網球，真的很棒，也很感謝陳迪辦了這個夏令營。」他認為小孩不光會念書就好，其實運動對於小孩也有正面影響。

陳迪同學簡浚哲（右一）帶小孩來參加夏令營。（記者吳孟儒攝）

陳迪網球夏令營今舉辦開幕儀式。（記者吳孟儒攝）

台灣網壇兄妹檔，陳迪、陳宜。（記者吳孟儒攝）

陳迪網球夏令營今舉辦開幕儀式。（記者吳孟儒攝）



陳迪（右二）網球夏令營今舉辦開幕儀式。（記者吳孟儒攝）

陳迪指導小朋友。（記者吳孟儒攝）

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