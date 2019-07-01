中職選秀》選到屬意的第1人選林安可！獅自評80分

獅隊代總教練劉育辰（中）則看好林安可在下半季可上戰場，也給整體選秀結果打了80分。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕實力和人氣兼具的文化大學好手林安可，最後在首輪第4順位被統一獅選中，領隊蘇泰安透露林安可本來就是球隊屬意的第一人選；獅隊代總教練劉育辰則看好林安可在下半季可上戰場，也給整體選秀結果打了80分。

「原本我們也認為不太可能選得到（林安可），結果剛好到我們這邊有機會，當然要選他。」蘇泰安表示原本球探的第一人選就設定林安可，「林安可和江國豪都是我們的第一輪人選，林安可又在江國豪前面一點。」

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結果獅隊如願選到「二刀流」林安可，蘇泰安也不諱言，以他的顏值，剛好和球隊的「傑尼獅」風格可以結合。

日前因總教練黃甘霖請辭、代掌兵符的劉育辰，則表示這次獅隊雖然只選了最少的6人，但至少都有符合球隊需求。「像是安可，吳承諭（第3指名投手），甚至柯育民（第4指名），都有機會在下半季上一軍。」劉育辰說看好柯育民的其他運動能力，並非挶限在捕手，而是希望他能從游擊出發。

至於林安可本人希望能夠維持「二刀流」，劉育辰則表示初步傾向讓他從外野手身分出發，但不排除日後讓他回到投手丘，「我們觀察他沒有那麼穩定在投球出賽，所以就先以他比較能夠發揮的部分，讓他比較快速進入這個環境。」

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