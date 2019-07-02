溫網》謝淑薇直落二收拾前法網冠軍名將 晉級64強

台灣一姊謝淑薇擠進溫網64強。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇今日凌晨在2019年溫布頓網球錦標賽女單首輪，以6：2、6：2收拾法網冠軍、去年溫網4強的拉托維亞好手歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko），躋身女單64強。

謝淑薇去年在溫網技驚四座，扳倒當時世界球后哈勒普（Simona Halep）勇闖16強；她本屆榮膺第28種子，初登場強碰爆發力十足的歐絲塔潘珂，雙方過去唯一交手經驗為2016年澳洲首輪，小薇以苦戰3盤獲勝。

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世界排名37的歐絲塔潘珂在2017年奪法網冠軍，初嚐大滿貫奪冠滋味，該年溫網8強，去年一路過關斬將晉級草地大滿貫4強，最高世界排名高居第5。不過，她今日打得荒腔走板，全場發生35個非受迫性失誤，還有9個雙發失誤，繼2016年後再次於首輪打包。

謝淑薇此仗表現穩定，全場僅4個非受迫性失誤，即使被對手破發4局，仍把握對方出現較多失誤，完成6度破發，最終以直落二鎖定64強。她下輪將對手是世界排名103的比利時費莉普金絲（Kirsten Flipkens）。

至於謝淑薇這次溫網雙線出擊，她與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）榮膺女雙第3種子，首輪遭遇瑞士可諾爾（Xenia Knoll）／德國巴瑟兒（Mona Barthel）。

台灣一姊謝淑薇擠進溫網64強。（美聯社）

台灣一姊謝淑薇。（路透）

拉托維亞好手歐絲塔潘珂。（路透）

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