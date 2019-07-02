溫網》長江後浪推前浪！15歲天才葛芙扳倒39歲大威廉絲

年僅15歲的美國天才少女葛芙延續驚奇，收拾大她2輪24歲的5屆溫網冠軍大威廉絲。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕年僅15歲的美國天才少女葛芙（Cori Gauff）在2019年溫布頓網球錦標賽驚奇繼續延續，女單首輪以6：4、6：4收拾大她2輪24歲的5屆溫網冠軍、39歲的前世界球后大威廉絲（Venus Williams），闖入64強。

大威廉絲2000年、2001年完成溫網2連霸，當時葛芙還沒出生，而大威於2005年、2007年及2008年在草地大滿貫稱后，葛芙仍只是個4歲孩童，如今這位小朋友在全英俱樂部上演驚奇秀，扳倒大她24歲的前球后，震驚國際網壇。

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大威廉絲暴冷不敵15歲小將。（路透）

世界排名313的葛芙在會外賽連3場直落二獲勝晉級會內賽，被視為奇蹟，成為溫網公開賽時代以最年輕的會內賽球員，同時能與偶像大威過招，彷彿美夢成真。

葛芙面對偶像絲毫未見懼色，首盤於第5局就打破大威的發球局，成為先馳得點關鍵；她次盤於第5局搶先破發，即使第8局被回破，仍於第9局再突破對方發球局，鎖定64強門票。葛芙生涯大滿貫處女秀就痛擊美國最偉大球星之一的大威廉絲，贏球後開心到哭了出來，「這是是我生涯第一次在賽後贏球卻哭，我也好難形容心中有什麼感覺。」

擊敗自己的偶像，葛芙賽後喜極而泣。（法新社）

年僅15歲的美國天才少女葛芙，擊敗5屆溫網冠軍大威廉絲。（美聯社）

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