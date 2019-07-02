NBA》被拓荒者逼走的！ 坎特2年約定塞爾提克

坎特同意與塞爾提克簽2年約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕土耳其中鋒坎特（Enes Kanter）改當綠衫軍，美媒報導他同意與塞爾提克簽2年約，自爆前東家拓荒者只給他6分鐘決定，所以他選擇離開。

坎特今年季中轉戰拓荒者，進攻表現大爆發，4月份5場先發場均19.6分12.4籃板，並在季後賽續繳多場代表作，但他今天同意與塞爾提克簽約，將以2年1000萬美元價碼加盟，合約第2年為球員選項。

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《The Undefeated》的Marc J. Spears爆料，坎特會離開拓荒者另有內幕，坎特在簡訊中自爆，他正在考慮與拓荒者簽約，但拓荒者竟然只給他6分鐘做決定，他備感壓力、覺得很不舒服，最後只好向拓荒者說不。

「我跟他說我需要想想，得告訴我的兄弟、請他代為詢問家人，因為我無法直接打給我的家人，但他們（拓荒者）一直逼我，所以我跟他們說NO。」坎特說，他因為公開抨擊土耳其政府，遭祖國封殺通緝，因此無法直接聯繫家人。

New Celtics center Enes Kanter via text to @TheUndefeated on why he didn’t return to Portland. pic.twitter.com/kznF6CUmbU — Marc J. Spears （@MarcJSpearsESPN） 2019年7月1日

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