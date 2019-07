NBA》被拓荒者逼走的！ 坎特2年約定塞爾提克

坎特同意與塞爾提克簽2年約。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕土耳其中鋒坎特(Enes Kanter)改當綠衫軍,美媒報導他同意與塞爾提克簽2年約,自爆前東家拓荒者只給他6分鐘決定,所以他選擇離開。

坎特今年季中轉戰拓荒者,進攻表現大爆發,4月份5場先發場均19.6分12.4籃板,並在季後賽續繳多場代表作,但他今天同意與塞爾提克簽約,將以2年1000萬美元價碼加盟,合約第2年為球員選項。

《The Undefeated》的Marc J. Spears爆料,坎特會離開拓荒者另有內幕,坎特在簡訊中自爆,他正在考慮與拓荒者簽約,但拓荒者竟然只給他6分鐘做決定,他備感壓力、覺得很不舒服,最後只好向拓荒者說不。

「我跟他說我需要想想,得告訴我的兄弟、請他代為詢問家人,因為我無法直接打給我的家人,但他們(拓荒者)一直逼我,所以我跟他們說NO。」坎特說,他因為公開抨擊土耳其政府,遭祖國封殺通緝,因此無法直接聯繫家人。

New Celtics center Enes Kanter via text to @TheUndefeated on why he didn’t return to Portland. pic.twitter.com/kznF6CUmbU