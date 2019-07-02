NBA》不在球隊未來藍圖？ 美媒：勇士會交易D.羅素

D.羅素。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士與籃網透過先簽後換，以4年1.7億美元簽下D.羅素（D'Angelo Russell）。但《紐約時報》記者史騰（Marc Stein）認為，勇士交易D.羅素只是時間上的問題。

勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）在總冠軍賽傷到左膝前十字韌帶，預計可能要明年2月才能歸隊，加上杜蘭特（Kevin Durant）離隊，伊古達拉（Andre Iguodala）也被交易至灰熊，勇士戰力大受影響。

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史騰指出，D.羅素不在勇士隊的未來藍圖，「他們得到23歲的全明星球員，將會交易他，只是時間問題。他們會讓D.羅素在勇士打滿整季嗎？會在季中交易他嗎？柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson ）哪都不會去，所以沒有D.羅素的位置。」

此外，《ESPN》報導，勇士和籃網的交易案正在進行中，預計將在美國時間週六完成。勇士送出未來受保護的首輪籤給籃網，除了以先簽後換的方式得到D.羅素外，還獲得前鋒葛拉漢（Treveon Graham）以及奈皮爾（Shabazz Napier）。不過，勇士將把這兩人外加現金，送至灰狼。

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