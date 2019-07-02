晴時多雲

NBA》不在球隊未來藍圖？ 美媒：勇士會交易D.羅素

2019/07/02 08:29

D.羅素。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士與籃網透過先簽後換，以4年1.7億美元簽下D.羅素（D'Angelo Russell）。但《紐約時報》記者史騰（Marc Stein）認為，勇士交易D.羅素只是時間上的問題。

勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）在總冠軍賽傷到左膝前十字韌帶，預計可能要明年2月才能歸隊，加上杜蘭特（Kevin Durant）離隊，伊古達拉（Andre Iguodala）也被交易至灰熊，勇士戰力大受影響。

史騰指出，D.羅素不在勇士隊的未來藍圖，「他們得到23歲的全明星球員，將會交易他，只是時間問題。他們會讓D.羅素在勇士打滿整季嗎？會在季中交易他嗎？柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson ）哪都不會去，所以沒有D.羅素的位置。」

此外，《ESPN》報導，勇士和籃網的交易案正在進行中，預計將在美國時間週六完成。勇士送出未來受保護的首輪籤給籃網，除了以先簽後換的方式得到D.羅素外，還獲得前鋒葛拉漢（Treveon Graham）以及奈皮爾（Shabazz Napier）。不過，勇士將把這兩人外加現金，送至灰狼。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.