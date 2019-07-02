NBA》四方交易達成！ 掰了「白邊」、熱火44.5億迎全明星後衛

中鋒「白邊」懷特塞德告別熱火，新球季將改披拓荒者球衣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA自由市場昨開市，今天仍交易頻傳，《ESPN》名記者「沃神」Adrian Wojnarowski 稍早在推特指出，熱火達成四方交易，送出中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）換來拓荒者雷納德 （Meyers Leonard），再用先簽後換搶下球星J.巴特勒（Jimmy Butler）。

「白邊」懷特塞德曾是熱火陣中主力中鋒，不過他近兩年表現卻大幅下滑，本季他為熱火出賽72場比賽，場均拿下12.3分、11.3個籃板及1.9次阻攻，罰球命中率剩不到5成，還一度罹患了投球失憶症（YIPS）。日前他在宣布將執行下季球員選項後，也傳出希望熱火將他交易出去。

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而熱火在去年的休賽季就曾試圖交易懷特塞德，但卻沒能找到任何合適的買家，上賽季陣中的新秀阿德巴約（Bam Adebayo）打出身手後，加上陣中還有和歐利尼克（Kelly Olynyk），熱火就更確信要把懷特塞德交易出去，來清出薪資空間。

這次熱火與快艇、七六人、拓荒者達成的四方交易中，拓荒者得到「白邊」，快艇拿到拓荒者小前鋒哈克雷斯（Maurice Harkless）和熱火的首輪籤，七六人則獲得熱火射手J.理查森（Josh Richardson），而熱火換來中鋒雷納德，最後再以先簽後換與J.巴特勒簽下4年1.42億美元（約台幣44.5億）合約。

巴特勒轉戰熱火。（資料照，法新社）

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