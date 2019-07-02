MLB》藍鳥打擊大爆發！ 全隊4人猛打賞打爆皇家（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，藍鳥主場迎戰皇家系列賽第4戰，藍鳥本戰打擊大爆發，全場擊出18支安打，共4人繳出至少3安表現，包括葛里查克（Randal Grichuk）單場4安4打點、小比吉歐（Cavan Biggio）3安4打點、賈維斯（Freddy Galvis）敲3安包括2轟貢獻2打點，以及小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）3安的表現，終場藍鳥以11：4大破皇家，系列賽拿下3勝1敗。

藍鳥全場敲出18支安打得11分打爆皇家。（今日美國）

1局下半，小比吉歐在二三壘有人的情況下擊出滾地球出局，並送回壘包上的隊友，下一棒的葛里查克補上1支帶有1分打點的一壘安打，首局藍鳥就進帳2分。

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2局下半，藍鳥展開大局攻勢，頭兩名上場的打者赫南德茲（Teoscar Hernandez）和賈維斯背靠背開轟，在兩出局後藍鳥又攻佔二三壘，小比吉歐掃出兩分打點的二壘安打，接著葛里查克又補上安打將壘包上的隊友打回來，單局攻下5分的藍鳥將比分拉開至7：0領先。

3局下半，賈維斯達成單場雙響砲，4局上半皇家開始展開反擊，在一二壘人有人時接連3支安打的出現連下3分，將比分追至5分落後。4局下半，又是小比吉歐和葛里查克！兩人都又各貢獻帶有1分打點的安打，藍鳥以10：3領先。

葛里查克本場敲4安4打點。（今日美國）

小比吉歐敲3安貢獻4分打點。（今日美國）

6局下半和7局上半兩隊各得1分，最終藍鳥以11：4擊敗皇家拿下勝利，藍鳥拿下近4戰第3勝，皇家則吞下近7戰的第5敗。

藍鳥先發投手李查德（Clayton Richard）主投6局被敲7安失3分，另丟出4次三振拿下本季首勝。皇家先發投手史帕克曼（Glenn Sparkman）僅投3局被敲9安狂失8分，悲情苦吞本季第4敗。

李查德今投6局失3分拿下首勝。（今日美國）

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