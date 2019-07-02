溫網》大坂直美爆冷一輪遊 賽後坦言快哭了

大坂直美爆冷輸球。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕溫網首日賽事就爆出大冷門，前世界球后、女單第2種子「日本小威」大坂直美以6：7（4：7）、2：6不敵哈薩克非種子普汀塞娃（Yulia Putintseva），一輪遊打包回府。她在賽後記者會中，表達想提早離開，坦言自己快要哭了。

大坂直美此戰全場非受迫性失誤高達38次，反觀對手普汀塞娃僅7次，生涯三次面對普汀塞娃都輸球。《美聯社》報導，大坂直美在記者會僅待了約數分鐘後，就不想再待下去，「我能走了嗎？我覺得我要哭了。」

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當大坂直美被問到目前的成績是否和換教練有關，她則是否認，「我不認為這有任何關係。」她說，「我覺得我今天應該可以打得更好，因為我練習時狀況沒有不好。」但大坂直美也說，「妳永遠不知道比賽中會發生什麼事情。」

大坂直美在去年美網、今年的澳網封后後，榮登世界球后，卻突然宣布和冠軍教練巴金（Sascha Bajin）分道揚鑣，她的狀況也急轉直下。

大坂直美今年面對8名世界排名前20名之外的選手中，輸掉7場比賽，而且法網只打到第三輪就止步。大坂直美球后寶座上週也拱手讓人，澳洲女將芭提（Ashleigh Barty）登上世界女單第一，大坂直美跌到第二。

大坂直美爆冷輸球。（歐新社）

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