NBA》驚！勇士冠軍中鋒轉戰灰狼 盼組禁區雙塔

勇士冠軍中鋒J.貝爾，新球季可能轉戰灰狼。（資料照，今日美國）

〔體育中心／台北報導〕新秀年就跟隨勇士幸運拿下2018年總冠軍的中鋒J.貝爾（Jordan Bell），稍早被《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，已與明尼蘇達灰狼隊，達成一份1年160萬美元（約台幣4950萬）的保障合約，新球季有望轉戰北大荒，與灰狼當家球星湯斯 （Karl-Anthony Towns）合組禁區雙塔。

勇士在2017年選秀先以現金跟公牛買下第38號籤，隨後選中身高206公分、102公斤的J.貝爾，貝爾進入聯盟後很快地就融入勇士之中，開季沒多久就體替起當時因傷缺陣的「追夢綠」D.格林（Draymond Green），幫助球隊在當年聖誕節拉出13場12勝的高峰，新秀年57場出賽就有13場擔任先發，貢獻4.6分、3.6籃板、1.8助攻、1阻攻，也成為勇士2018年奪冠的重要功臣之一。

請繼續往下閱讀...

不過本季J.貝爾卻打得相當掙扎，當「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins ）1月下旬回歸後，更壓縮到了他上場的空間，本季68場例行賽，僅有3戰擔任先發，不但在1月底曾傳出跟勇士教頭柯爾（Steve Kerr）吵架，甚至還因為在飯店內消費，把帳算在助理教練布朗（Mike Brown）身上，遭勇士以「行為傷害球隊」禁賽1場。

卡森斯回歸，讓J.貝爾的出賽時間遞減。（資料照，法新社）

而勇士隨隊記者Mark Medina也在推特透露，雖然包括火箭、雷霆和爵士等西部多支勁旅，之前也曾對J.貝爾展現高度興趣，但J.貝爾認為自己在灰狼隊裡應該能扮演一個更重要的角色，所以最後才會選擇轉戰北大荒。

而在今年自由市場開市後，勇士在曾對J.貝爾提出報價合約（Qualifying Offer），讓他成為受限自由球員（Restrict Free Agent），而依據聯盟規定，母隊勇士在簽約後三天內有權決定是否要匹配灰狼對J.貝爾開出的合約。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法