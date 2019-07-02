MLB》單月6戰全勝、防禦率僅1 薛哲「開無雙」史上第4人

薛哲上月6場先發全摘勝。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民塞揚王牌薛哲（Max Scherzer）上月進入無敵模式，單月先發6戰全摘勝投，期間防禦率僅1.00，狂飆68次三振，為大聯盟史上第4人。

薛哲前役在6月的最後一天登板，他對前東家老虎大開殺戒，先發8局狂飆14次三振，不僅摘下本季第8勝，也締造難得大聯盟紀錄，單月先發6戰全拿勝投、防禦率不超過1.00，累積68次以上三振，為史上第4人。

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前3人依序為：「巨怪」強森（Randy Johnson）、「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）和「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）。薛哲在此期間，還寫下先發前一天被擦棒球打斷鼻樑，隔天頂著熊貓眼照常主投，對費城人先發7局，狂飆10次三振摘勝的超狂故事。

薛哲被球打斷鼻樑，隔天頂著熊貓眼照常先發。（資料照，法新社）

對於上月堪稱無雙的絕佳表現，薛哲認為自己找到節奏，讓他能夠隨心所欲地運用變化，「投球機制的節奏、還有變化球都到位，5種變化球都是，我能把它們投到想要的位置，而不是只試著不要出錯。我能投到我想投的位置、把它們組織起來，讓捕手想怎麼配球、就怎麼配球。」

翻開薛哲的生涯數據，他在6月的單月防禦率為2.70，是所有出賽月分中最佳，本季6月單月防禦率僅1.00，則是生涯不限月份的單月次佳，生涯單月最佳防禦物為2017年的0.99，正是在6月份投出。上月6場先發累積45局，則追平2013年5月的成績，為生涯任一月份6場先發的最長局數。

薛哲自認變化球狀況絕佳。（資料照，USA TODAY Sports）

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