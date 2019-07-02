足球》鳳還巢！ 傳奇中場回歸藍軍執教？

現為德比郡的主教練藍帕德。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕曾效力切爾西的傳奇中場、現為德比郡（Derby County）主教練的藍帕德（Frank Lampard），據傳已答應接手切爾西的帥位，已有數家英格蘭媒體表示，他將簽下3年合約且年薪約400萬英鎊，並設有額外附加獎勵，包括帶隊在歐冠聯賽的表現，最高一年可獲得500萬英鎊。

「藍軍」原教練薩里（Maurizio Sarri）僅來到倫敦執教1年後，便選擇回歸熟悉的義甲賽場執教「班馬軍團」祖文特斯，藍軍帥位空出後便一直傳出球團將目光放在前切爾西球星藍帕德身上，這位德比郡的主帥今年率隊於英冠聯賽排名第6，並在升級附加賽中敗給阿士頓維拉，而無緣回歸英超賽場，雖然這賽季才僅是首個以主教練的身分帶球隊，但功力已備受肯定。

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另外還會帶上在德比郡的教練團成員，包括前切爾西中場莫里斯（Jody Morris）等6至8人一齊加入藍軍教練團。

藍帕德效力切爾西其間，率隊拿下過3座英超冠軍、4座足總盃、2座聯賽盃、1次歐冠盃冠軍和1次歐霸盃冠軍。

藍軍原主帥薩里離開倫敦，回歸義甲賽場執教祖文特斯。（資料照，路透社）

藍帕德效力切爾西時期的戰功輝煌。（資料照，歐新社）

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