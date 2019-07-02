MLB》左右開弓的「神鱒」？ 洋基準備簽16歲超級大物

洋基預計將簽下16歲超級大物多明格茲。（取自多明格茲IG）

〔體育中心／綜合報導〕國際業餘自由球員簽約新年度即將開跑，洋基有望簽下多明尼加16歲超級大物多明格茲（Jasson Dominguez），他被球探譽為足以媲美「神鱒」楚奧特 （Mike Trout），是一位左右開弓的全能型球員。

美國時間7月2日，是大聯盟各隊與國際業餘自由球員簽約新年度的開始，《ESPN》今撰文介紹一位名叫多明格茲的中外野手，他預計會與洋基簽約，簽約金高達500萬美元。由於多項能力評價都高得嚇人，多明格茲甚至得到「火星人」的綽號。

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球探相關高層認為，多明格茲是「前百分之一中的前百分之一」的極品，一位總管形容，多明格茲就像楚奧特一般，甚至連楚奧特16歲時，都還沒有多明格茲這樣優秀，另一位球探長則把洋基傳奇曼托（Mickey Mantle）比作參考，不僅左右開弓、打擊爆發力驚人、速度又快，身材也完全相仿。

多明格茲天生左打，後來改練左右開弓。（取自多明格茲IG）

根據球探數據，多明格不論左、右打，都能擊出飛出初速110英哩以上的回球，另有2位球探指出，他跑60碼衝刺成績是6.3秒，比今年大聯盟選秀裡的最速男還快。多明格茲在家鄉的訓練員諾柏亞（Ivan Noboa）直言，他打球真的像極了楚奧特，唯一的差別在於多明格茲是左右開弓。

「對我來說，說出楚奧特這個名字很難，因為這對一個16歲的孩子來說，真的是相當高的期望，但我們都知道多明格茲的能耐。」諾柏亞說，「我知道把他們兩個相提並論有點不公平，這得扛起很重的擔子，但如果要說有誰能做到，就是多明格茲。」

在 Instagram 查看這則貼文 HARDWORK. #unpame #mongolin #teamaguacatico JASSON DOMINGUEZ（@jassondominguez_7）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 10 日 下午 4:16 張貼

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