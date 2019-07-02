MLB》10年前大物意外喪命 史卡格今逝世震驚各界

天使左投史卡格意外逝世，有球迷跑到天使主場前獻花，表達哀悼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕10年前，當時年僅22歲的天使新秀艾登哈特（Nick Adenhart）因車禍身亡，而今日天使27歲左投史卡格（Tyler Skaggs）在飯店裡房間逝世，令人震驚不捨。大聯盟官網報導，這是天使隊第6位選手在球員生涯中過世。

天使隊發布新聞稿表示，「帶著極大的悲傷，我們向媒體報告，史卡格今天稍早在德州逝世。史卡格過去是，未來也永遠是天使家庭的一份子。」但天使隊官方沒有透露進一步的細節；而天使今天和遊騎兵之戰也因此延賽。

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大聯盟官網指出，天使隊共有6名球員在選手生涯中逝世，除了史卡格外，還有2009年遭酒駕奪命的艾登哈特，外野手Lyman Bostock在1978年9月過世， 內野手Chico Ruiz在1972年一場車禍中逝世，內野手Mike Miley在1977年一場車禍中不幸喪命；前天使打者瓦布耶納（Luis Valbuena）去年季後在委內瑞拉車禍身亡，事後調查是遭犯罪集團飛車搶劫。

史卡格去年季後才和愛妻結婚，至今約7個月，準備要在美國時間7月13日要滿28歲的他，卻意外在入住的飯店逝世，得年27歲。許多大聯盟球員也紛紛在社群媒體推特致上哀悼的訊息。

天使球星楚奧特（Mike Trout）和史卡格同一年被天使選進，展開職業生涯，兩人不但是小聯盟時期的隊友，也是室友。楚奧特得知好友過世後，今在推特上發文說，「言語無法表達我們此時此刻所感受到深切的悲傷，我們為Carli（史卡格妻子）和他的家人祈禱，記住他是名很棒的隊友，朋友，永遠留在我們心中。我們愛你，45（史卡格的背號）。」

天使隊在2009年以首輪第40順位選中當時高中生左投的史卡格，2010年把他交易至響尾蛇，史卡格於2012年首度站上大聯盟，2013年季後天使再度透過交易換回史卡格。

史卡格在2014年季中進行韌帶置換手術，本季15場先發繳出7勝7敗防禦率4.29的成績，生涯在大聯盟7年生涯中，累積28勝38敗防禦率4.41。從2014年至今他為天使隊貢獻25場勝投。

天使左投史卡格意外逝世。（今日美國）

天使左投史卡格意外逝世，有球迷跑到天使主場前獻花，表達哀悼。（美聯社）

天使左投史卡格意外逝世，教士隊主場比賽前，球員們也紛紛脫帽，表達哀悼致意。（法新社）

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