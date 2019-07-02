NBA》1年短約加盟巫師 「小刺客」預告重返巔峰

I.湯瑪斯與巫師簽1年短約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕30歲「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）前進華盛頓！美媒報導I.湯瑪斯已找到新東家，將以1年短約加盟巫師，透露動刀的髖部已經無礙，今夏能夠進行完整訓練，以最棒的姿態回歸。

《ESPN》Adrian Wojnarowski在推特表示，根據聯盟消息，I.湯瑪斯已經同意與巫師簽1年合約。這將是I.湯瑪斯生涯效力第7隊，他在塞爾提克隊時期，曾締造例行賽場均28.9分的生涯紀錄，該季年度MVP票選高居第5。

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然而季後賽帶傷上陣，讓I.湯瑪斯付出慘痛代價，隨後他因嚴重髖部傷勢，出賽場次遞減，不僅錯過爭取頂薪大約的時機，還必須爭取自己的上場時間，離開塞爾提克後流浪4隊，但I.湯瑪斯並未因此喪失自信。

今年他直到2月中才出賽，本季僅打12場，場均15分鐘拿8.1分，3月受訪時表示，他只想為自己爭取機會，不管在場上的角色是什麼都欣然接受，「但我知道我能再有高水準表現，如果給我機會，我能成為明星球員，我能入選年度最佳球隊，因為我覺得我的身體狀況很棒。」

I.湯瑪斯近期也向記者透露，他花了很長的時間復健，去年沒人看好他，但他這個夏天已經可以恢復完整訓練，準備重返巔峰狀態，「我要準備回到我之前打球的水準，我很興奮要再次展現我能做到的事！」

《Bleacher Report》認為，巫師明星後衛沃爾（John Wall）仍在復健跟腱傷勢，巫師需要一位進攻幫手，減輕畢爾（Bradley Beal）的壓力，就算I.湯瑪斯現在不是明星球員，仍然有機會在新球季幫助新東家。

I.湯瑪斯有信心重返巔峰狀態。（資料照，美聯社）

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