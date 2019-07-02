足球》利物浦冠軍前鋒「梅開二度」 塞內加爾前進非洲盃16強

馬內單場進兩球，幫助賽內加爾贏球晉級非洲盃16強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕非洲盃小組賽第3輪C組賽事，由塞內加爾迎戰肯亞，效力利物浦的前鋒馬內（Sadio Mané）單場獨中二元，幫助塞內加爾3：0擊敗肯亞，並以C組第2晉級，攜手小組第1的阿爾及利亞前進非洲盃16強淘汰賽。

比賽第28分鐘，塞內加爾的西斯（Saliu Ciss）在禁區內被肯亞球員犯規，幫助球隊要到1顆12碼罰球，由新科英超金靴獎得主馬內主罰，只可惜被門將擋下，錯失先馳得點的機會。

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比賽第63分鐘，薩爾（Ismaïla Sarr）接獲隊友傳球，胸口漂亮停球後直接起教勁射入網，接著比賽第71分鐘馬內逮到快攻單刀的機會，再次突破肯亞大門，塞內加爾取得2球領先。

薩爾今貢獻一顆進球。（法新社）

比賽第76分鐘，奧蒂諾在禁區內的犯規讓他領到單場第2張黃牌，因兩黃換一紅而被請出場，12碼罰球機會交由已踢失過1次的馬內再次操刀主罰，這次他穩穩將球踢進，對肯亞來說少踢1人又落後3球幾乎被宣判死刑，終場塞內加爾以3：0擊敗肯亞。

C組另一場賽事，賽前已確定晉級16強的阿爾及利亞輕鬆迎戰小組賽全敗的坦尚尼亞，這支北非強權靠著烏納斯（Adam Ounas）「梅開二度」的表現，最終以3：0擊倒坦尚尼亞，以全勝分組第一晉級16強。

C組阿爾及利亞3戰全勝拿9分，分組第1晉級，塞內加爾2勝1敗取6分積分成為分組第2，小組第3的肯亞擁有3分積分尚保有晉級的一線生機，全敗墊底的坦尚尼亞則被淘汰。

烏納斯繳出單場「梅開二度」的優異成績單，替阿爾及利亞輕鬆收下勝利。（路透社）

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