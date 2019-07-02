NBA》巴特勒死不去火箭 美記曝背後原因竟是這...

J.巴特勒新球季將轉戰熱火。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭近5年來季後賽4度遭勇士淘汰，原以為新球季能網羅明星後衛J.巴特勒（Jimmy Butler）來組「三巨頭」，不料昨謎底揭曉巴特勒最終選擇加盟熱火，而今傳出這位全明星後衛不去火箭的原因，竟是因為覺得要在自己家鄉球隊打球實在太有壓力了！

J.巴特勒前年夏天從芝加哥公牛轉隊至灰狼，但這1年在明尼蘇達卻打得不快樂，去年在距離新賽季開打不到1個月，拒絕灰狼4年1億美金的合約，拋出「賣我」震撼彈，最後轉戰七六人，沒想到蜜月期一過，先和西蒙斯（Ben Simmons）、恩比德（Joel Embiid）傳心結，隨後又被爆頂撞總教練B.布朗（Brett Brown），最後「三巨頭」雖然成功磨合，但卻在東部準決賽不敵暴龍出局。

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J.巴特勒與七六人兩位年輕主力磨合不如想像中成功。（資料照，法新社）

《The Athletic》記者Kelly Iko今撰文指出，J.巴特勒之所以放棄與七六人頂薪續約或加盟火箭，是因為他就是希望能到一支願意圍繞著他建立起來的球隊，他非常渴望能扮演球隊領袖的角色，Iko指出這點從巴特勒在七六人時就非常明確，「所以你很難想像，巴特勒會在角落會哪裡，等著哈登（James Harden）或保羅（Chris Paul）傳球給他，或許他不相信如果真的去了休士頓，火箭在進攻上可以調整成讓他最舒服的模式。」

記者認為巴特勒很難跟火箭兩大球星哈登（左）、保羅（右）一起分享球權。（資料照，美聯社）

除了因為想當球隊老大之外，Iko也爆料和巴特勒非常要好的家鄉友人透露，巴特勒不選火箭的另一個原因，就是因為他認為要在家鄉打球的壓力實在太大了，還會有很多不相干的人來攀關係，希望能透過他要到球票或失一些額外的好處，「一般人都會對這樣的請求很煩感了，何況是像巴特勒這樣著名的百萬富翁？」

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