NBA》明星中鋒「表弟」行情不佳？ 傳薪水恐比上季還低

明星中鋒「表弟」卡森斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）季後成為自由球員，但行情恐怕不佳。NBA分析師N.鄧肯（Nate Duncan）透露，卡森斯目前獲得的報價，可能比上季年薪約540萬美元還低。

卡森斯在去年1月左腳阿基里斯腱撕裂，球季提前報銷，季後轉戰勇士，今年1月才復出，本季在例行賽出賽30場，平均有16.3分、8.2籃板、場均1.5次阻攻。

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N.鄧肯在推特上說，意識到卡森斯可能收到的報價，比上季年薪約540萬美元還低。他找尋新東家很困難，除非是快艇，或者是沒有雷納德的湖人。

此外， 美媒《Scoop B Radio》節目主持人羅賓森（Brandon Robinson）指出，熱火、塞爾提克和卡森斯會面，而尼克的目標也是卡森斯。

Just finished recording Dunc'd On. @DannyLeroux and I went through the market and came to the realization that DeMarcus Cousins might get even less than the $5.4m he got last year. Struggling to find a landing spot unless it's Clippers or Lakers sans Kawhi. — Nate Duncan （@NateDuncanNBA） 2019年7月2日

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