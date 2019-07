NBA》明星中鋒「表弟」行情不佳？ 傳薪水恐比上季還低

明星中鋒「表弟」卡森斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕明星中鋒「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)季後成為自由球員,但行情恐怕不佳。NBA分析師N.鄧肯(Nate Duncan)透露,卡森斯目前獲得的報價,可能比上季年薪約540萬美元還低。

卡森斯在去年1月左腳阿基里斯腱撕裂,球季提前報銷,季後轉戰勇士,今年1月才復出,本季在例行賽出賽30場,平均有16.3分、8.2籃板、場均1.5次阻攻。

N.鄧肯在推特上說,意識到卡森斯可能收到的報價,比上季年薪約540萬美元還低。他找尋新東家很困難,除非是快艇,或者是沒有雷納德的湖人。

此外, 美媒《Scoop B Radio》節目主持人羅賓森(Brandon Robinson)指出,熱火、塞爾提克和卡森斯會面,而尼克的目標也是卡森斯。

Just finished recording Dunc'd On. @DannyLeroux and I went through the market and came to the realization that DeMarcus Cousins might get even less than the $5.4m he got last year. Struggling to find a landing spot unless it's Clippers or Lakers sans Kawhi.