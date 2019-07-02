NBA》小柯瑞捧4年大約回鍋獨行俠 特別感謝里拉德

小柯瑞以4年約回鍋獨行俠。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕小柯瑞（Seth Curry）本季在拓荒者擔任板凳射手，外線命中率45％為生涯最佳，今獲老東家青睞，確定以4年3200萬美元（約新台幣9.9億）回鍋獨行俠。

《ESPN》Adrian Wojnarowski報導，小柯瑞已經同意與獨行俠簽約，將以4年3200萬美元加盟，這是他生涯至今最大張合約，也將是他生涯第2度效力達拉斯，他在2016年球季曾效力獨行俠的前身小牛。

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小柯瑞上季因左腿脛骨壓力性骨折整季缺賽，季後被拓荒者以1年便宜價碼簽下，本季出賽74場以替補為主，擔任稱職板凳射手，外線命中率45％為生涯最佳，投進113顆三分球，場均上陣18.9分鐘、貢獻7.9分。

小柯瑞接受《The Athletic》採訪時表示，他認為對於籃球員而言，最重要的是心理層面，而非運動能力、身材或是球技，而是要能解讀比賽、擁有籃球智商，「我認為是心理層面，讓我走到現在的地方，因為有時相較於對手，我的身材、運動能力並不出色，但我能打得比他們聰明。」

「今年初，我覺得我就是個射手，我知道我在比賽中，沒有達到我想要的水準，不管是身體還是心理都是，我就是打不好，我得分的方式不夠多元。」小柯瑞說，透露他很感謝拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard），跟他聊過之後讓他有了重大改變，里拉德很鼓勵他更有侵略性地去得分。

小柯瑞很感謝拓荒者一哥隊友里拉德。（資料照，美聯社）

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