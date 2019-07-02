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足球》水晶宮前鋒破門 象牙海岸喜收非洲盃16強門票

2019/07/02 13:10

象牙海岸以4：1輕取納米比亞喜收16強門票。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕非洲盃小組賽第3輪D組賽事，由象牙海岸出戰納米比亞，即便「大象軍團」的天才邊鋒佩佩（Nicolas Pépé）本場坐滿板凳，但靠著水晶宮前鋒薩哈（Wilfried Zaha）的進球帶領下，象牙海岸終場以4：1輕取納米比亞，小組賽拿下6分積分排名第2晉級16強，此外摩洛哥以1：0擊敗南非，小組賽全勝奪分組第1。

比賽第39分鐘，格拉德爾（Max Gradel）接獲隊友挑傳後在禁區內門前右側起腳勁射得手，象牙海岸先馳得點，並帶著1：0的比數結束上半場。

下半場第58分鐘，迪耶（Serey Dié）在禁區中路外很遠就起大腳遠射，球在直衝球門過程中碰到防守球員後折射改變飛行路徑，使納米比亞門將來不及擋下，象牙海岸取得2球領先。比賽第71分鐘，卡馬圖卡（Joslin Kamatuka）連過3人防守後單挑門將成功破門，幫納米比亞追回1球，追到1：2落後。

卡馬圖卡（圖右）今攻進納米比亞唯一一顆進球。（法新社）

比賽第84分鐘薩哈的射門，以及第89分鐘替補上陣的科爾內（Maxwel Cornet）的破門，幫助象牙海岸再下兩城並鎖定勝局，終場象牙海岸以4：1擊敗納米比亞，輕鬆收下16強門票。

摩洛哥D組賽事3場全勝拿下小組第1，象牙海岸2勝1敗拿下小組第2，南非1勝2敗位居第3尚保有晉級機會，全敗的納米比亞則是敬陪末座而遭到淘汰。

目前小組賽事已踢完且確定晉級的球隊有：A組的埃及、烏干達，B組的馬達加斯加、奈及利亞，C組的阿爾及利亞、塞內加爾，D組的摩洛哥、象牙海岸。剩餘能晉級16強的球隊將在明天E、F組賽事結束後得知。

非洲盃小組賽E、F組的對戰組合和賽程

E組對戰組合

日期

時間

安哥拉vs馬利

7月3日

凌晨3點

茅利塔尼亞vs突尼西亞

7月3日

凌晨3點

F組隊戰組合

日期

時間

貝南vs喀麥隆

7月3日

晚間12點

幾內亞比索vs迦納

7月3日

晚間12點

效力水晶宮的前鋒薩哈（圖右）本場踢進1球。（美聯社）

效力法甲里爾的邊鋒佩佩（圖左）今未上陣，球隊依舊獲得大勝。（美聯社）

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