MLB》貝爾單場3響砲灌7打點 海盜13分差屠殺小熊（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，海盜主場迎戰小熊系列賽首戰，海盜全場狂掃23安，包括5發紅不讓，其中貝爾（Josh Bell）一個人就貢獻3轟另外帶7分打點，終場海盜以18：5血洗小熊終止2連敗，小熊則是苦吞2連敗。貝爾三響砲後全壘打數來到25支，直接衝上國聯排行榜第4，僅落後30轟的耶利奇（Christian Yelich）、28轟的阿隆索（Pete Alonso）和27轟的貝林傑（Cody Bellinger），打點則是77分高居全聯盟第1。

貝爾本場繳出3發全壘打外加7分打點的恐怖數據。（美聯社）

1局下半，馬提（Starling Marte）在一二壘有人的情況下擊出帶有1分打點的一壘安打，下一棒的貝爾直接將球送上看台，形成3分打點全壘打，海盜首局進攻就攻下4分。2局上半，小熊的巴耶茲（Javier Baez）鎖定一顆偏高的速球大棒一揮，陽春砲幫助球隊追回1分，小熊尚以1：4落後。

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巴耶茲今敲2安包括1發2分彈。（法新社）

2局下半，國聯打點王貝爾又開轟賺進2分打點，莫蘭（Colin Moran）也在這局補上1分打點的二壘安打，海盜取得6分領先。4局上半，卡拉提尼（Victor Caratini）的2分打點安打和代打上陣的「投手」布拉契（Brad Brach）的1分打點一壘安打，小熊追至4：7落後。

海盜於4、5和6局下半各攻下3分、2分和1分，小熊僅在6局上半靠布萊恩（Kris Bryant）的安打得1分，小熊5：13落後海盜。

7局下半，韓極強打姜正浩揮出一發兩分打點全壘打，8局下半，歐蘇納（Jose Osuna）掃出陽春彈，最後又是貝爾！同個半局再夯出一發2分砲，終場海盜以18：5虐殺小熊。

佛雷瑟（Adam Frazier）今天繳出6支5，外帶2打點3得分，莫蘭5打數5安打和2打點2得分，貝爾全場4支4包括3發全壘打，海灌7分打點4得分表現為全場最佳。

海盜先發投手威廉斯（Trevor Williams）主投5.2局被敲9安失5分拿下本季第3勝。小熊先發投手阿佐雷（Adbert Alzolay）僅投2.2局被敲10安包括挨兩轟，失7分吞下本季首敗。

佛雷瑟今單場貢獻5安2打點。（今日美國）

姜正浩今敲1發兩分砲。（今日美國）

威廉斯主投5.2局失5分表現平平，但靠著自家打線發威而奪下勝投。（美聯社）

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