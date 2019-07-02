NBA》老兵不死！ 38歲2冠全明星中鋒還想再拚

雖然已經「高齡」38歲，中鋒P.加索仍希望能繼續在場上打拚。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕6屆明星西班牙中鋒P.加索（Pau Gasol）本季季中遭馬刺買斷合約加盟公鹿，不過他來到密爾瓦基僅打了3場比賽，就因左腳舟骨骨折動刀高掛傷兵，而他季後成為自由球員，今在受訪時表示自己左腳傷是復原良好，希望在自由市場找到新東家，迎來自己第19個NBA球季。

老將P.加索在2017年夏天和馬刺續了3年4800萬美元合約，他下個賽季1600萬美元的薪水僅670萬受到保障，但這樣的價位對馬刺來說還是很大的負擔，P.加索原希望在交易大限前馬刺能將他交易出去，當時雖沒能成功，不過最後他順利與馬刺達成買斷協議，隨後轉戰公鹿。

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不過加盟公鹿後，P.加索只打了3場比賽，繳出1.3分、3.3籃板後，就一直處於傷停狀態，隨後雖然決定接受左腳舟骨應力性手術，希望能藉此解決困擾他已久的足部疲勞性骨折，不過如此一來P.加索在剩餘球季也確定提前報銷。

P.加索加盟公鹿後只打了3場比賽，就高掛傷兵。（資料照，歐新社）

「手術過後我左腳復原相當順利，希望8月初能夠開始進行籃球活動，」P.加索告訴《ESPN》的知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski），「我已經迫不及待想再次開始訓練了。」

不過就算沒有動刀，以他38的高齡市場恐怕很有限，而P.加索在接受《TMZ Sports》採訪時，曾表示希望能重返密爾瓦基，不過根據《雅虎體育》先前報導，公鹿已和R.羅培茲（Robin Lopez）達成協議，下季將攜手哥哥B.羅培茲（Brook Lopez）組成禁區雙塔兄弟檔，再找回P.加索機率應該不高。

如果密爾瓦基不是這位老將最終目的，也許他能嘗試加入一支年輕的球隊，利用自己征戰沙場多年的經驗，指導並幫助年輕隊友成長。

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