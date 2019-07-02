MLB》二刀流正夯！ 兩天前拿首勝 光芒新秀今拎球棒打DH

麥凱今天以DH身分上場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊二刀流新秀麥凱（Brendan McKay）週日才迎來大聯盟初登板，面對遊騎兵隊繳出6局1安無失分的精彩好投、成功拿下生涯首勝，今日在迎戰金鶯隊的比賽中，就名列先發打線第八棒、擔任指定打擊，不過最後四個打數皆沒能敲安，打擊率目前與防禦率一樣，都還停留在0。

麥凱同時成為1913年以來、也是繼去年的大谷翔平後，聯盟史上第四位生涯前兩場比賽就曾擔任過投手與野手的球員。

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在2017年被光芒以首輪第4順位選上之後，麥凱一直在小聯盟繼續維持二刀流角色，不過投球成績較打擊方面優異許多，三季累積共拿下12勝、2敗、防禦率1.85，但僅繳出打擊率0.216的成績，不少人建議他乾脆在投球上專心發展，麥凱卻表示目前不考慮這麼快就放棄二刀流，「只要我還能做到，就會一直持續下去，除非有嚴重因素迫使我必須選擇其中一項。」他在受訪時說道。

巧合的是，本日迎來生涯初登板的金鶯先發艾斯曼（Tom Eshelman）2015年曾在NCAA大學聯賽中被麥凱敲出全壘打，如今兩人在大聯盟賽場上再度相遇，艾斯曼這次沒有再讓老對手佔到便宜，兩次都讓他擊出滾地球出局，他開玩笑稱因為上次的全壘打而知道這麼對付麥凱，不過也對他的堅持感到欽佩，「在大聯盟能夠一次兼顧兩者真的非常了不起。」

光芒隊為讓麥凱充分得到休息，目前會讓他維持「投一休五」的節奏，下一場先發預計是在本週六面對美東龍頭洋基。

麥凱兩天前才拿下生涯首勝。（資料照，美聯社）

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