NBA》控衛好搶手！ 自由市場開市首日合約逾300億

里拉德續留拓荒者。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕控球後衛的價值越來越高！《美聯社》報導，NBA自由市場昨天開市後，短短不到24小時，控衛所獲得的合約總額就逾10億美元，這是NBA歷史上從未見過的事。

明星控球後衛里拉德（Damian Lillard）獲拓荒者一份4年1.96億美元（約新台幣61億）大約，是目前今年自由市場中最高；金塊以5年1.7億美元（約新台幣52.6億）的延長合約，提前綁住J.穆雷（Jamal Murray）；塞爾提克以4年1.41億美元（約43.6億台幣），挖角黃蜂一哥「天行者」沃克（Kemba Walker）；厄文（Kyrie Irving）以4年1.41億美元轉戰籃網。

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D.羅素（D’Angelo Russell）則是用先簽後換的方式，以4年1.17億美元轉戰勇士；布洛格登（Malcolm Brogdon）則是以4年8500萬美元轉戰溜馬；羅齊爾（Terry Rozier）以3年5800萬美元，轉戰黃蜂；魯比歐（Ricky Rubio）以3年5100萬美元披上太陽戰袍； 貝佛利（Patrick Beverley）以3年4000萬美元，續留快艇；另外，去年夏天，火箭控衛保羅（Chris Paul）就獲得4年1.59億美元。

《美聯社》指出，今年自由市場中，控衛獲得的合約金額合計超過10億美元，在NBA季後的歷史中，控衛們從來沒有獲得這麼多，而且還有很多控衛等待要簽約。

雷霆35歲老後衛費爾頓（Raymond Felton）去年曾表示，「如果球隊有更多進攻組織的選手，會很難防守。」

厄文轉戰籃網。（資料照，法新社）

沃克轉戰塞爾提客。（資料照，美聯社）

J.穆雷續留金塊。（資料照，美聯社）

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