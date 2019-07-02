NBA》KD離開的真正原因？美媒曝：沒有得到應有尊重

杜蘭特（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特在自由市場開市第一天就投出震撼彈，宣布加盟籃網，關於他為何選擇離開勇士，外界擁有諸多猜測。稍早《The Undefeated》資深記者史比爾斯（Marc J. Spears）就撰文透露，沒有得到應有的尊重是讓杜蘭特離開的一大主因。

杜蘭特雷霆時期隊友柏金斯（Kendrick Perkins）同時也在受訪時表示，與前隊友通電話時感受到他的喜悅之情，因此相信KD離開勇士的決定是正確的，「當他離開後，勇士隊將會非常想念他。」

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根據《The Undefeated》掌握的消息來源指出，這幾年在勇士隊沒有得到應有尊中是讓杜蘭特決定離開的主要原因，其中包括就算連續奪得兩屆總冠軍賽MVP、聲勢還是遠遠比不上當家球星柯瑞（Stephen Curry）、許多球迷還是認為KD只是為了拿冠軍而「抱團」來到勇士，當然還有與隊友之間的風波，比如去年面對快艇的比賽與D.格林（Draymond Green）的口角爭執。

史比爾斯指出，一直要到本屆季後賽球迷才慢慢開始展露對他的支持，總冠軍賽第六戰時甚至還全場舉著印有他名字的毛巾，但對KD來說，如果這樣的情形能更早開始，相信他會更願意在勇士留下來。

來自杜蘭特身邊的消息也向史比爾斯透露：「種種例子都顯示出，這支球隊並未對這位聯盟頂尖的球星抱有足夠的尊重，而他卻都還是忍了下來，甚至不惜犧牲自己的職業生涯、希望能幫助球隊贏球。」

在這樣的情況下，杜蘭特面對即使下季有可能報銷、仍願意給他四年頂薪合約的籃網，看到一個新的機會。勇士在過去五季中拿下三次冠軍，而籃網在NBA時期則還未拿過冠軍，現在KD要與厄文（Kyrie Irving）、D. 喬丹（DeAndre Jordan）聯手撐起紐約的另外一片天，「他一定能夠會建立一支自己的球隊。」柏金斯說道。

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