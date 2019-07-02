溫網》新世代接班困難！？ 7784、茲維瑞夫首輪打包

齊齊帕斯首輪出局。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕年度四大滿貫歷史最悠久的溫布頓網球公開賽，開打第一天冷門頻傳，22歲男單第6種子茲維瑞夫（Alexander Zverev）、以及20歲的「7784」齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）皆在首輪被淘汰，新世代接班顯得困難重重。

來自德國的茲維瑞夫首輪遇上一路從資格賽打上來的世界排名124位捷克小將貝瑟利（Jiri Vesely），鏖戰四盤以6：4、3：6、2：6、5：7敗北，除了法網外，茲維瑞夫生涯從未打進過任何大滿貫八強。賽後他表示：「我輸掉這場不是輸在球技，是我現在的信心低於0。」

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茲維瑞夫表示現在他的信心低於零。（法新社）

就在茲維瑞夫輸球的15分鐘過後，今年在澳網闖進四強、法網也進入16強，備受各方看好接班球王人選的希臘新星齊齊帕斯，也在五盤大戰輸給世界排名89位的義大利選手法比安諾（（Thomas Fabbiano），無緣晉級64強。

齊齊帕斯表示：「人們對我的期待，我沒有表現出來。對手打得比我好很多，就算今天贏了也配不上這場勝利，以我這種打球的方式，三盤就該輸了，而不是五盤。」

賽後齊齊帕斯被質疑新世代不若費德爾、納達爾、喬科維奇等三巨頭成熟，他回應：「費納看起來都非常專業，他們從很年輕的時候打球就有一致性，我們新世代缺少的就是這個，包括我自己，缺乏這種每一週的一致性。」

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