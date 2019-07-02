破天荒！瓊斯盃男籃賽彰化開賽 高帥新世代挑大樑

球員們在記者會現場品嘗彰化代表性小吃之一的肉圓，咬下皮薄餡多的肉圓，第一口Q彈有嚼勁，忍不住一口接一口，個個大讚好吃。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕邁入第41屆瓊斯盃國際籃球邀請賽，男子組破天荒首度移師彰化縣開打，經典戲碼的開幕戰和前半段賽事，將於7月12日到16日在八卦山上的彰化體育館開打，18日起轉戰新莊體育館，21日的最終戰則是傳統宿敵對決，台灣藍迎戰韓國隊，賽事精彩可期。

國際賽事難得移師彰化縣舉行，中華民國籃球協會今天下午在彰化縣議會新會館舉辦宣傳記者會。（記者張聰秋攝）

國際賽事難得移師彰化縣舉行，中華民國籃球協會今天下午在彰化縣議會新會館舉辦宣傳記者會，縣長王惠美、身兼籃協理事長的議長謝典霖出席，球員們現場品嘗彰化代表性小吃之一的肉圓，咬下皮薄餡多的肉圓，第一口Q彈有嚼勁，忍不住一口接一口，個個大讚好吃。

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選將們個個又高又帥，年輕新世代挑大樑。（記者張聰秋攝）

強敵壓境，台灣隊以嶄新風貌迎戰，藍隊有本土選將也有洋將入列。（記者張聰秋攝）

強敵壓境，台灣隊以嶄新風貌迎戰，白隊有本土選將也有洋將入列。（記者張聰秋攝）

41年來首次移師彰化體育館的男子組賽程，將於7月12日開打，由台灣藍隊迎戰日本隊，當天下午1點由台灣白隊力拚加拿大隊。

「把瓊斯盃帶到彰化，是我畢生的夢想！」謝典霖細數過去擔任中華隊領隊，到如今成為台灣籃壇大家長，他希望透過國際賽事讓彰化縣更加國際化。

王惠美邀請民眾到場看球賽，共同為中華男籃隊加油，希望台灣隊拿下冠軍，把冠軍留在台灣。她說，瓊斯盃今年第41屆，她從國小的時候就開始看了，過去都是在電視上看，想要看現場比賽還要到台北，這次因為謝議長將國際級籃球邀請賽帶來彰化，讓球迷不用跑到北部，就近在彰化就看得到精彩賽事，造福中部球迷。

主辦單位表示，本屆瓊斯盃男子組共有9隊參賽，包括日本、韓國、菲律賓、伊朗、約旦、加拿大UBC大學、印尼等7支外國勁旅，以及台灣藍、白兩支地主隊與會，其中由於籃球世界盃在即，日本、韓國、伊朗、約旦與印尼均派出國家隊陣容來台。加拿大UBC大學也大有來頭，正是混血旅外小將譚傑龍的母校。

強敵壓境，台灣隊以嶄新風貌迎戰，藍隊將由帕克（Charlie Parker）執教，楊宜峰、吳永仁出任助理教練，並由新世代領袖陳盈駿領銜，包括李維哲、林韋翰、周儀翔、張博勝、劉錚、黃聰翰、李啟瑋、胡瓏貿、周柏臣、周伯勳、蘇奕晉、陳冠全、林郅為、溫立煌、李德威與郭少傑，陣中有新世代球員接班，也有SBL老將壓陣。

白隊則由國體大教練桑茂森、輔大教練楊哲宜與台師大教練王志群領軍，成員包括包含賴廷恩、吳家駿、林俊吉、陳昱瑞、吳永盛、林庭謙、林冠均、謝亞軒、黃泓瀚、周桂羽、蘇士軒、范士恩、謝宗融、曾祥鈞與孫思堯，陣中有旅外好手，也有UBA表現精彩的新秀球員，實力不遜於藍隊，更將打出年輕球員的氣勢。

本屆瓊斯盃在籃協強力主導下，藍、白兩隊皆有測試洋將參賽，包括藍隊身高208公分擁有4年NBA經歷的皮特曼（Dexter Pittman）與白隊身高211公分的佛洛維斯（John Florveus），兩人的表現將可能決定未來台灣隊歸化球員人選，可望為賽事帶來聚焦！

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