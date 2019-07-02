日職》陽岱鋼太猛！超美技跳接救了一分 巨人王牌90度鞠躬（影音）

菅野智之向陽岱鋼鞠躬致意。（取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今在主場對戰中日，陽岱鋼在比賽後段上場代守右外野，雖然沒有獲得打擊機會，不過「YOH桑」在9局下半演出超精彩守備美技，替球隊省下分數，也助巨人先發菅野智之拿下本季首場完封勝，賽後，菅野智之向陽岱鋼90度鞠躬感謝。

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陽岱鋼上一次出賽在29日，演出4打數1安打後，連2場的比賽都沒獲得先發機會，今日他在7局上接替龜井善行守右外野，可惜沒有打擊機會。

但陽岱鋼在守備方面有著巨大貢獻，9局上2出局，巨人先發投手菅野智之遭高橋周平敲內野安打，下一棒代打堂上直倫擊出右外野深遠飛球，眼看要落地形成二壘安打，不過陽岱鋼精彩跳接，這一球讓菅野免於失分，他見狀興奮高舉右手，賽後鏡頭拍到，陽岱鋼將這顆完封紀念球拿給菅野，他向陽岱鋼90度鞠躬感謝。

菅野智之此役完投9局被敲6支安打沒有失分，拿下本季第8勝，也是本季首場完封，巨人6：0贏球拿下三連勝，續佔央聯龍頭，也中斷中日的五連勝。

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