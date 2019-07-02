羽球》戴資穎想續當球后 最穩狀況印尼賽完成2連霸

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今日更新世界排名，世界球后戴資穎積分維持在9萬6225分，穩坐球后寶座達134週，但小戴在16日登場的超級1000系列印尼公開賽迎來球后保衛戰，若能衛冕成功就能繼續坐穩球后寶座，若不幸連霸失利得看日本名將奧原希望、中國好手陳雨菲的最終成績。

印尼賽攸關世界球后誰屬。（本報製表）

戴資穎下週因去年印尼賽的冠軍積分到期，將被重扣5580分，積分剩9萬645分，僅領先奧原希望309分。

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戴資穎印尼賽首戰對上新加坡20歲小將楊佳敏，雙方尚未交過手，小戴預料能過關，但該賽事至少要打進8強，球后才能賺到積分。

值得一提的是，戴資穎、奧原希望印尼賽分屬上、下籤表，因此2人若在決賽過招，小戴只有贏球才能續當世界球后，若最終由奧原捧冠，小戴會以111分，拱手讓出球后寶座。此外，戴資穎在印尼賽8強有望碰上宿敵泰國名將依瑟儂，即使躋身4強還可能對上日本名將山口茜，2名對手都不好惹。

此外，若印尼賽最終由陳雨菲奪冠，她積分會升至9萬2165分，但想當球后前提是戴資穎得於8強前出局，以及奧原希望在4強前就落敗，才有可能上位。

日本女將奧原希望。（資料照，法新社）

陳雨菲緊追在後。（資料照，法新社）

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