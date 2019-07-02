日職》王柏融連2場繳雙安 火腿打線大爆發中止6連敗

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今在主場迎戰西武，一甩賽前6連敗低迷，狂敲18支安打，王柏融包辦雙安，助火腿以9：1大勝對手。賽後王柏融打擊率回升至.294。

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王柏融今擔任先發第五棒左外野手，2局下首打席面對西武先發高橋光成就敲出安打，火腿本局包括大王在內連續8棒安打，杉谷拳士3分打點二壘安打重擊，將高橋光成打退場，火腿8：0大幅領先。

王柏融在第2局第二次上來打擊，面對西武牛棚佐野泰雄，敲出三壘方向界外飛球遭接殺，第4局第3打席，敲出二壘高飛球遭接殺。

第6局王柏融纏鬥7球，相中曲球出棒打成右外野平飛一壘安打，單場4打數2安打。8局上火腿遙遙領先，王柏融被代守換下休息。火腿先發打線全員安打，終場9：1擊敗對手，中止最近6連敗。

火腿剛從巨人交易來的捕手宇佐見真吾，此役擔任指定打擊，4打數3安打包辦2打點，獲得賽後MVP。

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