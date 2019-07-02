桌球》打破陳建安紀錄 林昀儒榮登台灣史上最強左手

林昀儒穩坐「台灣一哥」寶座。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國際桌總今天公布7月份世界排名，由台塑王詹樣公益信託贊助的17歲合庫小將林昀儒，從20名上升至16名，不但穩坐「台灣一哥」寶座，也打破陳建安在2014年11月締造的最佳世界排名17，成為台灣史上最強的左手球員。

林昀儒上個月在日本公開賽連續扳倒林高遠、卡德拉諾兩名世界排名前十高手，直到決賽才敗在「直板王」許昕拍下，積分大有斬獲，世界排名再創個人最佳，下一個目標將挑戰世界排名前十。蔣澎龍和莊智淵都曾高居世界排名第三。

請繼續往下閱讀...

38歲老將莊智淵排名小掉1名來到28名﹔陳建安也下滑3名落居39名。

「桌球詩人」彭王維在日本公開賽勇闖男單32強，排名從144回升至126，也首度超越廖振珽躍居「台灣四哥」。廖振珽則從116名滑落至134名，已是自2016年12月以來新低。

世界排名前十也出現變化，許昕在日本公開賽加冕後，從第3名衝至第一，也是他自2015年2月後再度重返世界第一。香港公開賽冠軍林高遠，維持在第二名。樊振東則退居第3，黯然交出1年3個月的世界球王寶座。

4至10名分別為張本智和、馬龍、梁靖崑、卡德拉諾、波爾、張禹珍。

鄭怡靜連續9個月保持在世界排名第8。（取自國際桌總官網）

女子組方面，「台灣一姊」鄭怡靜連續9個月保持在世界排名第8﹔陳思羽則從24名掉到32名﹔鄭先知小升1名來到53﹔林家瑄、劉馨尹分居102、106名。

一路呈現上漲態勢的世青賽銅牌蘇珮綾，從上個月的161名攀升至138名，再創生涯最佳。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法