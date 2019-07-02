溫網》提姆爆冷一戰出局 澳洲 「壞小子」激戰五盤晉級

基里奧斯挺進第二輪。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕溫網來到第二天，澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）與同胞湯普森（Jordan Thompson）在首輪進行澳洲內戰，兩人激戰五盤纏鬥近3個半小時，基里奧斯才以7：6、3：6、7：6、0：6、6：1獲勝。

湯普森（左）與基里奧斯（右）賽後有說有笑。（歐新社）

基里奧斯拚球拚到掛在網上。（路透）

此役兩人都相當靈活，多次左右、前後調動對手。不過兩人似乎過於活潑，除了雙雙向裁判抱怨，基里奧斯甚至受到警告。基里奧斯在失掉第二盤後申請醫療暫停，第三盤兩人糾纏到搶七由基里奧斯拿下，不過第四盤開始劇情急轉直下，基里奧斯先是吞下貝果又在決勝盤絕地大反攻，最後獲勝。

請繼續往下閱讀...

賽後兩人致意也雙雙帶著燦爛笑容。基里奧斯狂轟23記愛司球，但也有6次雙誤、高達51次非受迫性失誤，不過兩人的致勝球僅差3球，且總得分湯普森高出基里奧斯多達9分。

湯普森向主審抱怨。（法新社）

基里奧斯獲勝後躺在球場。（法新社）

基里奧斯挺進次輪，下一戰可能會對決第3種子納達爾（Rafael Nadal），兩人目前生涯交手6次各拿下3勝平分秋色。

此外，第5種子提姆（Dominic Thiem）在稍早爆冷出局，以7：6、6：7、3：6、0：6敗給美國好手奎瑞（Sam Querrey）。

提姆爆冷出局。（路透）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法