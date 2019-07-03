日職》「沒有他，我沒辦法完封」 巨人王牌狂讚陽岱鋼（影音）

台灣好手陽岱鋼在9局上以超美技演出「再見接殺」，巨人王牌菅野智之（左）向岱桑鞠躬致意。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕巨人陽岱鋼昨在9局上以超美技演出「再見接殺」，幫助菅野智之奪下擺脫大低潮的完封勝，這位巨人王牌不僅向岱桑鞠躬致意，更直言，「因為有隊友的好守備，我才能拿下這場完投。」

陽岱鋼在7局上替補上場守備，雖然沒有打擊，但在9局上2出局一壘有人之際，精彩接殺中日堂上直倫的深遠飛球。假如落地，菅野可能就無法投出完封，因此接殺那刻，菅野高舉右手，臉上露出喜悅的笑容。

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「我會再跟岱桑道謝一下。」菅野說，「只憑我一個人的力量是沒辦法投出完封，讓我品嚐到睽違一段時間的成就感。」在6月23日對軟銀投職業最短的1局，狂掉4分，經過192小時後，回復王牌身手奪下完封勝，陽岱鋼也扮演重要角色。

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