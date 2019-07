MLB》「球隊永遠不再相同」 天使召開記者會緬懷史卡格

天使召開沉重記者會。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟投手史卡格(Tyler Skaggs)昨天驟逝,天使今天召開記者會,沉重宣布球隊痛失一位家人、永遠不再相同,但全隊決定今天要正常比賽,從第一球到最後一球,都要為史卡格打球。

史卡格昨天在旅館過世,天使與遊騎兵決定延期比賽,今天天使召開記者會,由老闆、總裁、總管和總教練列席受訪,球員們也出席但不接受訪問,球團將史卡格的球衣高掛在後,由總管艾普勒(Billy Eppler)率先發言。

請繼續往下閱讀...

總管艾普勒表示,他們永遠也不會想在這樣的狀況下召開記者會,他們昨天失去了 一位家人,「他是一位隊友,他是一位兄弟、一位朋友,最重要是,他也是一位丈夫和兒子,他是一個還有好多生命要活的年輕人,現在他只會活在我們的心中,我們球隊永遠也不再相同。」

老闆莫瑞諾(Arte Moreno)接著說道,沒有言語能夠表達他們今天的悲傷,他們要向史卡格的家人表達最深的慰問,他們會持續陪伴、支持史卡格的妻子。而今天對遊騎兵的比賽,將照常舉行,賽前會有默哀儀式,球員球衣也將別上45號的圖章以紀念史卡格。

The #Angels are wearing these patches tonight. pic.twitter.com/LYG94YDoJc