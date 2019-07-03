MLB》「球隊永遠不再相同」 天使召開記者會緬懷史卡格

天使召開沉重記者會。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟投手史卡格（Tyler Skaggs）昨天驟逝，天使今天召開記者會，沉重宣布球隊痛失一位家人、永遠不再相同，但全隊決定今天要正常比賽，從第一球到最後一球，都要為史卡格打球。

史卡格昨天在旅館過世，天使與遊騎兵決定延期比賽，今天天使召開記者會，由老闆、總裁、總管和總教練列席受訪，球員們也出席但不接受訪問，球團將史卡格的球衣高掛在後，由總管艾普勒（Billy Eppler）率先發言。

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總管艾普勒表示，他們永遠也不會想在這樣的狀況下召開記者會，他們昨天失去了 一位家人，「他是一位隊友，他是一位兄弟、一位朋友，最重要是，他也是一位丈夫和兒子，他是一個還有好多生命要活的年輕人，現在他只會活在我們的心中，我們球隊永遠也不再相同。」

老闆莫瑞諾（Arte Moreno）接著說道，沒有言語能夠表達他們今天的悲傷，他們要向史卡格的家人表達最深的慰問，他們會持續陪伴、支持史卡格的妻子。而今天對遊騎兵的比賽，將照常舉行，賽前會有默哀儀式，球員球衣也將別上45號的圖章以紀念史卡格。

The #Angels are wearing these patches tonight. pic.twitter.com/LYG94YDoJc — Jeff Fletcher （@JeffFletcherOCR） 2019年7月2日

總管艾普勒表示，這是他們與球員討論後做出的決定，認為照常上場比賽是最好的方式，「我不想幫他們說話，但這會是史卡格想要的方式，而這也是讓球員們回復往常、找回感覺的時間，第一球投出之後，很多問題都會解決，直到最後一球，他們都會在場上，以沉重的心情為史卡格而戰。」

總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）則說，第一天回到比賽，會比昨天更加難熬，球賽本身對於球員會像個庇護所，他們可以關掉一切、只管打球，不認為待在旅館房間會比較好，總教練也說，球隊昨天聚會了很多次，用不同的方式懷念史卡格。

「有些傢伙出來講講話，我想最重要的是，我們能夠聊聊史卡格，因為某些故事發笑，像是一些他做過的蠢事等等，我們也聽了他的音樂歌單，所以還蠻好的。」總教練阿斯瑪斯說。

球員出席記者會。（美聯社）

球員們相當哀傷。（法新社）

球迷在場外緬懷致意。（美聯社）

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