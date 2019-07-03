MLB》1.55億簽約額度全押他 洋基簽下16歲超級大物

〔體育中心／綜合報導〕洋基繼續升級農場戰力，今天一口氣簽下11位國際業餘球員，包括被譽為足以媲美「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、大聯盟評價排名第一、來自多明尼加的16歲大物多明格茲（Jasson Dominguez）。

國際業餘球員簽約新年度開跑第一天，洋基火速與11位球員完成簽約，有6人來自多明尼加為最多，另有哥倫比亞、委內瑞拉與巴拿馬球員數名，其中最具話題性的當屬大聯盟評價排名第一、綽號「火星人」的多明格茲。

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16歲的多明格茲來自多明尼加，是一位左右開弓的中外野手，各項能力都獲球探極高評價，被看好會是這批球員中，第一位上大聯盟的野手，《ESPN》昨特別撰文介紹這位年輕大物，引述球探看法，盛讚多明格茲未來有機會媲美神鱒。

洋基簽下16歲超級大物多明格茲。（取自多明格茲IG）

大聯盟官網報導，多明格茲已與洋基簽約，金額估計是500萬美元（約新台幣1.55億），幾乎是將全部的國際球員額外簽約金額度，用在多明格茲一人身上。洋基國際球探長Donny Rowland形容，多明格茲是位菁英級運動員，棒球能力相當多元而頂尖，讓人寒毛直豎地興奮，如此豪擲卻是一個相當簡單的決定。

「我很少會採取這樣的方式，我們每年都會簽下很多國際球員，我們通常會簽很多種不同能力的球員、有點以量取勝，但對於多明格茲這個球員，他真的有這個價值，值得我們這樣做，我的每一位同事都同意這點。」Donny Rowland說。

The #Yankees have agreed to a deal for approximately $5 million with No. 1-ranked international prospect Jasson Dominguez and a $1.2 million deal with No. 18 Jhon Diaz, both 16-year-old outfielders from the Dominican Republic. More from @JesseSanchezMLB: https://t.co/2Vnbff1FYZ pic.twitter.com/HZktdUtOI3 — MLB Pipeline （@MLBPipeline） 2019年7月2日

The Yankees are expected to sign some NAMES. In addition to Jasson Dominguez and Jhon Diaz, here is Enger Castellano, a Dominican power-hitting third baseman.



Signing tracker: https://t.co/tkBDvqWOUJ pic.twitter.com/1RhKUH19RN — Baseball America （@BaseballAmerica） 2019年7月2日

The jersey number that #Yankees OF Jasson Dominguez was wearing in his press conference in pinstripes? No. 7. pic.twitter.com/ioAGXWtDEA — Max Wildstein （@MaxWildstein） 2019年7月3日

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