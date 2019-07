MLB》1.55億簽約額度全押他 洋基簽下16歲超級大物

〔體育中心/綜合報導〕洋基繼續升級農場戰力,今天一口氣簽下11位國際業餘球員,包括被譽為足以媲美「神鱒」楚奧特(Mike Trout)、大聯盟評價排名第一、來自多明尼加的16歲大物多明格茲(Jasson Dominguez)。

國際業餘球員簽約新年度開跑第一天,洋基火速與11位球員完成簽約,有6人來自多明尼加為最多,另有哥倫比亞、委內瑞拉與巴拿馬球員數名,其中最具話題性的當屬大聯盟評價排名第一、綽號「火星人」的多明格茲。

16歲的多明格茲來自多明尼加,是一位左右開弓的中外野手,各項能力都獲球探極高評價,被看好會是這批球員中,第一位上大聯盟的野手,《ESPN》昨特別撰文介紹這位年輕大物,引述球探看法,盛讚多明格茲未來有機會媲美神鱒。

洋基簽下16歲超級大物多明格茲。(取自多明格茲IG)

大聯盟官網報導,多明格茲已與洋基簽約,金額估計是500萬美元(約新台幣1.55億),幾乎是將全部的國際球員額外簽約金額度,用在多明格茲一人身上。洋基國際球探長Donny Rowland形容,多明格茲是位菁英級運動員,棒球能力相當多元而頂尖,讓人寒毛直豎地興奮,如此豪擲卻是一個相當簡單的決定。

「我很少會採取這樣的方式,我們每年都會簽下很多國際球員,我們通常會簽很多種不同能力的球員、有點以量取勝,但對於多明格茲這個球員,他真的有這個價值,值得我們這樣做,我的每一位同事都同意這點。」Donny Rowland說。

The #Yankees have agreed to a deal for approximately $5 million with No. 1-ranked international prospect Jasson Dominguez and a $1.2 million deal with No. 18 Jhon Diaz, both 16-year-old outfielders from the Dominican Republic. More from @JesseSanchezMLB: https://t.co/2Vnbff1FYZ pic.twitter.com/HZktdUtOI3 — MLB Pipeline (@MLBPipeline) 2019年7月2日

The Yankees are expected to sign some NAMES. In addition to Jasson Dominguez and Jhon Diaz, here is Enger Castellano, a Dominican power-hitting third baseman.



Signing tracker: https://t.co/tkBDvqWOUJ pic.twitter.com/1RhKUH19RN — Baseball America (@BaseballAmerica) 2019年7月2日

The jersey number that #Yankees OF Jasson Dominguez was wearing in his press conference in pinstripes? No. 7. pic.twitter.com/ioAGXWtDEA — Max Wildstein (@MaxWildstein) 2019年7月3日

