中職》棒球之神巧妙安排 蘇建文背號29、初執法29歲

蘇建文（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕資深裁判蘇建文6月30日完成例行賽第3000場執法，中職史上第一人，韓職38年歷史，還不曾有過裁判執法3000場，顯見這項里程碑的難能可貴，短期內不會有中職裁判追上，目前第2多為江春緯的2212場，至少要再站8年才有機會達成3000場。

不只職業球員，事實上，職棒裁判衣著也有背號作識別，蘇建文1991年8月1日報到，當時選的是29號，巧合的是，1992年3月19日統一獅對味全龍蘇建文站右線審，裁判生涯初執法正好就是29歲，他不禁感嘆棒球之神的巧妙安排。

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目前蘇建文主審執法798場，再兩場即可達成800場，挑戰生涯主審執法千場有一定難度，現年55歲的他透露，沒設定年限，站到不能站為止，若執法品質下降，不符合一軍比賽要求，該退就退，絕不戀棧。

值得一提的是，蘇建文初執法，很多現役職棒球員、裁判都還沒出生，統一獅代總教練兼打擊教練劉育辰當時才7歲。

職棒裁判待遇不算優渥，但肩頭擔子沉重，經常得面對球迷、球員、教練和球團的挑戰，而且基於客觀執法公平性，裁判不允許「交友廣闊」，嚴禁和球員、教練私下吃飯聚會，更別說私交了，更是嚴格禁止，也不能與「不明人士」來往，宛如「孤獨劍客」，長年在外地出差，犧牲與家人相處的時間，為了這份工作，必須做出很多犧牲。

蘇建文長期執法導致脊椎骨刺和左小腿肌腱撕裂傷，挨球吻更是家常便飯，必須學會和傷痛做朋友。（蘇建文提供）

主審所使用的記好球、出局數和局數的器具。（記者羅志朋攝）

蘇建文與老婆、兒子合影。（蘇建文提供）

蘇建文（左三）多次在國際賽執法，圖為在經典賽日本對澳洲之戰擔任裁判。（蘇建文提供）

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