MLB》孔賓改穿45號悼好友 大谷發聲明緬懷史卡格

〔體育中心／綜合報導〕國民主場三連戰由左投柯賓（Patrick Corbin）打頭陣，此役他穿上45號球衣並在投手丘寫下「45」，紀念昨日驟逝的好友史卡格（Tyler Skaggs），天使隊友大谷翔平也發聲明緬懷史卡格。

孔賓和史卡格是多年好友，他們在2009年選秀被天使挑中，隔年一起被交易到響尾蛇，同在2012年迎接大聯盟初登板，隨後都加入球隊輪值，直到2013年史卡格被交易回天使，兩人才沒再同隊，但仍然保持聯絡、感情依舊深厚。

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然而史卡格昨天卻驟然離世，國民總教練表示過去24小時以來，柯賓情緒激動難耐，但仍然非常想要上場投球，覺得這就是他必須要做的事，所以讓他照常先發。原本背號46號的柯賓，今天將改穿和史卡格相同的45號球衣。

孔賓今天改穿45號球衣。（美聯社）

天使球團今天召開記者會，宣布恢復正常出賽，賽前全場一起為史卡格默哀，隊友拿著他的球衣列隊，隨後將球衣掛在休息室，表示從第一球到最後一球，都要為史卡格比賽，天使球團在投手丘噴上45號圖樣，並在球衣加上45號黑色圖章，以緬懷球隊永遠的家人史卡格。

日本二刀流大谷翔平也發表聲明，沉痛緬懷隊友史卡格，大谷在聲明中寫道：「從我去年加入天使隊以來，Tyler就是我相當要好的隊友，文字無法表達我對於他的驟然離開，有多麼深切的哀傷，向他的家人致上我最誠摯的哀悼。」

天使賽前為史卡格默哀。（法新社）

隊友拿著史卡格的球衣。（USA TODAY Sports）

隊友將史卡格的球衣掛在休息室。（美聯社）

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