NBA》十字韌帶手術成功 K湯想拚明年2月復出

勇士明星K.湯普森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在總冠軍賽不幸撕裂左膝前十字韌帶的勇士隊球星K.湯普森（Klay Thompson），日前確定以5年1.9億美元（約58.8億台幣）續留灣區，而他昨接受十字韌帶修復手術，復出暫時沒有時間表，不過經紀人透露K湯大概在5到7個月就能回歸。

知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在推特上指出，消息人士透露，在洛杉磯名醫Neal ElAttrache操刀下，K.湯普森手術的十字韌帶手術相當成功。

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湯普森上季例行賽場均21.5分、3.8籃板、2.4助攻，投籃命中率為46.7％、三分命中率則是40.2％，成功幫助勇士闖進總冠軍戰。不過他在關鍵第6戰時，傷到左膝前十字韌帶，當時還苦撐重返球場罰球，令不少球迷動容，不過勇士此役以4分之差輸球，無緣總冠軍三連霸。

K.湯普森在總冠軍賽不慎撕裂左膝前十字韌帶，預計新球季將缺席大半賽季。（資料照，法新社）

雖然湯普森左膝前十字韌帶傷勢嚴重，恐怕將缺席下一季大部分的賽程，傳出最快可能要明年2月或3月復出，不過他連續7季飆進至少200顆三分，本季還入選NBA年度防守第二隊的輝煌成績，讓勇士仍願意捧出天價大約續留他。

今年夏天灣區大軍陣容大風吹，陣中招牌球星杜蘭特將（Kevin Durant）前進籃網，補進籃網明星後衛D.羅素（D'Angelo Russell），老將伊古達拉（Andre Iguodala）則是被送去灰熊，不過湯普森能順利在明年年初復出，相信這支灣區勁旅仍能保有爭冠實力。

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