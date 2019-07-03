MLB》扛31轟成空響 耶利奇再見失誤遭紅人逆轉（影音）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）今天憂喜參半，雖然扛出大聯盟獨走第31轟，但在延長賽11局下發生再見傳球失誤，被紅人普伊格（Yasiel Puig）撲回致勝分，釀酒人以4：5輸球。

耶利奇昨天扛出本季第30轟，成為隊史首位在明星賽前達陣的球員，今天作客紅人4局上，耶利奇再度一棒炸裂，擊出中左外野陽春砲，本季第31轟出爐，續居大聯盟全壘打王，與第二名已有3轟差距。

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釀酒人今天再度扛出3發全壘打，6局打完取得4：2領先，但紅人在比賽後段追分，8局下沃托（Joey Votto）擊出2分打點二壘打，逼出延長賽。11局下普伊格敲安上壘，伊格雷西亞斯（Jose Iglesias）擊成高彈跳球，越過一壘手坦姆斯（Eric Thames）形成安打。

釀酒人右外野手耶利奇補位，普伊格繼續往三壘跑，耶利奇回傳球時卻傳偏，一壘手坦姆斯也截不到，普伊格趁亂衝本壘，釀酒人投捕補位仍來不及擋下分數，紅人跑回致勝分以5：4贏球。

一壘手坦姆斯賽後直呼，難以置信那顆彈跳球，竟然會飛越他的頭，認為是紅人球場的場地太硬，才會彈那麼高，而耶里奇的回傳球也離他太遠，他沒能擋下，用這種不幸的方式輸掉比賽。

釀酒人總教練康索（Craig Counsell）則扛起輸球責任，自認是他第8局投手調度不佳、被對手敲安追平，才導致最後輸球。

耶里奇本季第31轟出爐。（美聯社）

普伊格靠失誤跑回致勝分。（美聯社）

紅人延長賽11局勝出。（法新社）

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