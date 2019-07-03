日職》不挑戰大聯盟了！ 則本昂大有望獲7年20億大約

則本昂大。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天28歲投手則本昂大預計將和樂天隊簽下7年長約，金額約20億日圓，這也代表則本昂大幾乎放棄挑戰大聯盟。

日媒《Sanspo》報導，則本昂大這份7年長約追平本土選手的最長合約，據相關人士透露，則本昂大在接受右手肘的手術前，曾和樂天總經理石井一久進行協商，主要內容為7年延長合約。

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該文提到，前一位簽7年合約的選手為前軟銀選手松中信彥；韓籍投手趙成珉曾在1996年和讀賣巨人隊簽下8年合約，是日職史上最長。

則本昂大過去曾有段時間熱衷大聯盟轉播，相當欣賞明星終結者金布瑞（Craig Kimbrel），是他的大粉絲，希望有朝一日能挑戰大聯盟舞台。

不過，明年東京奧運有棒球項目，讓則本昂大想代表日本隊爭奪金牌，坦言下次奧運若還有棒球項目，「我不認為自己能活到那時候，我真的很想參加。」

則本昂大在2013年菜鳥年就拿下15勝，連5年勇奪太平洋聯盟三振王，但他坦言，「澤村賞沒有拿到，在日本還有許多未完成的事情。」



此外，則本昂大今年動右手肘手術，本季尚未在一軍出賽，昨天在二軍先發繳出6局失1分浩投，預計本月9日重返一軍先發面對歐力士。

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