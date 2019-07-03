中職》震撼！近5年奪4冠、拚三連霸 桃猿驚傳轉賣

Lamigo桃猿驚傳要轉賣。（資料照，記者塵志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿過去5年奪得4冠，連奪5個季冠軍，如今卻驚傳要轉賣，震撼球迷！

針對此傳聞，Lamigo桃猿領隊劉玠廷和副領隊浦韋青都沒有接聽電話。

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桃猿球團今天下午4點將在聯盟召開記者會。據了解，中職秘書長馮勝賢第一時間緊急聯繫球團，但至今未連繫上桃猿球團。

La new熊從2004年接手第一金鋼至今，曾在2006年奪下隊史首冠，但票房不見起色，因此2011年將主場從高雄北遷桃園。從2012年至今，Lamigo桃猿奪得5冠，近5年更是獲4座冠軍。

中職現今4隊中有中信兄弟、富邦悍將、統一獅、Lamigo桃猿，其中桃猿的資本額難以和其他三隊相比，但桃猿走出自己的特色，打造全猿主場，也帶起台灣的應援潮，票房也因此長紅。但今年票房下滑，遇到瓶頸。

La new集團董事長劉保佑深知經營職棒球隊的艱辛，曾表示，「不要以為賣王柏融有賺錢，這16年我賠16億元，這行業太辛苦。」

Lamigo桃猿領隊劉玠廷（左）、La new集團董事長劉保佑（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿上半季剛奪冠，就驚傳要轉賣。（資料照，記者黃志源攝）

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