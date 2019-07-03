NBA》準備幹大事！ J.格林、穆迪耶改披爵士戰袍

J.格林（下季將轉戰猶他爵士。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天自由市場開市以來，猶他爵士可說是動作頻頻，先是從灰熊交易來明星空位康利（Mike Conley），接著以4年730萬簽下波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），今先傳出與J.格林（Jeff Green）達成協議，隨後又簽下尼克後衛穆迪耶（Emmanuel Mudiay）。

根據記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，爵士以一年250萬美元的老將合約簽下今年32歲的J.格林。J.格林能夠防守多個位置，上個賽季也有平均12.3分的得分能力，12年的球員生涯更打過60場的季後賽，經驗豐富的他能給予年輕小將許多建議。

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《ESPN》更透露爵士將提供穆迪耶一年的合約，2015年被丹佛金塊以第7順位選中的穆迪耶，上個賽季在尼克繳出生涯最佳14.8分、3.9助攻的成績，加入爵士將會是他生涯效力的第三支球隊。

有了J.格林和穆迪耶，加上康利以及波丹諾維奇，搭配原本的核心陣容米契爾（Donovan Mitchell）和戈貝爾（Rudy Gobert），將使得爵士成為西部不可小看的黑馬之一。

穆迪耶。（資料照，法新社）

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