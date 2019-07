NBA》雷納德下季情歸何處？ 美記曝最快後天才知道

雷納德下季到底情歸何處?恐怕得等到台灣時間5號才知道。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕歷經瘋狂的自由市場開市首日,包括杜蘭特(Kevin Durant)、巴特勒(Jimmy Butl)等多名大咖球星新東家都已塵埃落定,唯獨暴龍奪冠功臣「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)動向始終撲朔迷離,昨一度傳出他已與湖人管理階層會面談合約,不過卻有美媒透露其實雷納德尚未決定去處,最快後天才可能知道可愛下季情歸何方。

先前宣布跳脫合約的雷納德,在自由市場開啟第一天,並沒有會見任何球隊,昨日才開始與快艇、湖人高層碰面,雖然一度傳出他不打算加入快艇,將選擇加盟紫金大軍。不過《FOX》知名記者卡特(Cris Carter)稍早卻在推特上表示,雷納德根本還沒作出決定,「說湖人現在領先快艇或暴龍完全就是大錯特錯!」

Kawhi update: I’ve just been informed Kawhi has not made a decision. To think the Lakers are ahead of the Clippers or the Raptors would be wrong #KawhiUpdate