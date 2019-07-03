NBA》雷納德下季情歸何處？ 美記曝最快後天才知道

雷納德下季到底情歸何處？恐怕得等到台灣時間5號才知道。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕歷經瘋狂的自由市場開市首日，包括杜蘭特（Kevin Durant）、巴特勒（Jimmy Butl）等多名大咖球星新東家都已塵埃落定，唯獨暴龍奪冠功臣「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）動向始終撲朔迷離，昨一度傳出他已與湖人管理階層會面談合約，不過卻有美媒透露其實雷納德尚未決定去處，最快後天才可能知道可愛下季情歸何方。

先前宣布跳脫合約的雷納德，在自由市場開啟第一天，並沒有會見任何球隊，昨日才開始與快艇、湖人高層碰面，雖然一度傳出他不打算加入快艇，將選擇加盟紫金大軍。不過《FOX》知名記者卡特（Cris Carter）稍早卻在推特上表示，雷納德根本還沒作出決定，「說湖人現在領先快艇或暴龍完全就是大錯特錯！」

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Kawhi update: I’ve just been informed Kawhi has not made a decision. To think the Lakers are ahead of the Clippers or the Raptors would be wrong #KawhiUpdate — Cris Carter （@criscarter80） July 2, 2019

而卡特隨後也在節目中透露，「雷納德才剛開始整個面談的過程，基本上應該是昨天早上才開始，我相信最快要到美國時間7月4號（台灣時間7月5號），我們才有機會知道雷納德下季會加盟哪支球隊。」

雷納德今夏有權跳出最後一年、總值為2130萬美元（約台幣6.61億）合約，，若選擇與暴龍簽約將能拿到5年、1.9億美元（約58.9億台幣），而與其他隊伍只能簽訂4年、1.41億美元（約43.8億台幣）。

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